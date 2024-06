Hamasin johtajan hyytävä viesti: Verenvuodatus on tarpeen

Äärijärjestö Hamasin Gazan-kaistan poliittisen siiven johtajan välittäjille lähettämät viestit osoittavat, että taisteluiden kiihtyminen ja palestiinalaisten siviilien kuolemat toimivat hänen edukseen, kirjoittaa Wall Street Journal -lehti.

– Israelilaiset ovat siellä, missä haluamme heidän olevan, Yahya Sinwar sanoi hiljattain lähettämässään viestissä Hamasin viranomaisille, jotka pyrkivät välittämään sopimusta Qatarin ja Egyptin viranomaisten kanssa.

Taistelut Israelin joukkojen ja äärijärjestö Hamasin yksiköiden välillä Gazan kaistan eteläosassa ovat häirinneet humanitaarisen avun lähetyksiä, aiheuttaneet paljon siviiliuhreja ja tehostaneet kansainvälistä kritiikkiä Israelin pyrkimyksistä tuhota ääri-islamistinen ryhmä.

The Wall Street Journalin tarkistamissa kymmenissä viesteissä, jotka Sinwar on välittänyt tulitaukoneuvottelijoille, Hamasin maanmiehille Gazan ulkopuolella ja muille, hän on osoittanut kylmää piittaamattomuutta ihmiselämää kohtaan ja tehnyt selväksi uskovansa, että Israelilla on enemmän menetettävää sodassa kuin Hamasilla.

Yli 37000 ihmistä on kuollut Gazassa sodan alkamisen jälkeen. Suurin osa heistä on siviilejä, palestiinalaisviranomaiset kertovat. Luku ei kerro, kuinka moni kuolonuhreista on taistelijoita.

Terveysviranomaiset sanoivat, että lähes 300 palestiinalaista kuoli lauantaina Israelin hyökkäyksessä, jossa pelastettiin neljä panttivankia.

Yhdessä Hamasin johtajille Dohassa lähettämässään viestissä Sinwar mainitsi siviilien menetyksistä kansallisen vapautumisen konflikteissa esimerkiksi Algeriassa, jossa satojatuhansia ihmisiä kuoli taistellessaan itsenäisyyden puolesta Ranskasta, ja sanoi, että ”nämä ovat välttämättömiä uhrauksia”.

Huhtikuun 11. päivänä lähettämässään kirjeessä Hamasin poliittiselle johtajalle Ismail Haniyehille sen jälkeen, kun kolme Haniyehin aikuista poikaa kuoli Israelin ilmaiskussa, Sinwar kirjoitti, että heidän ja muiden palestiinalaisten kuolemat valaisisivat elämää tämän kansan suoniin, mikä saa sen nousemaan loistoon ja kunniaan”.

Huolimatta Israelin raivokkaasta yrityksestä eliminoida Sinwar, hän on selvinnyt ja vaikuttanut Hamasin sotaponnisteluihin, laatinut kirjeitä, lähettänyt viestejä tulitauon neuvottelijoille ja päättänyt, milloin äärijärjestö ryntää tai peruuttaa hyökkäyksensä.

– Hänen perimmäisenä tavoitteenaan näyttää olevan voittaa pysyvä tulitauko, jonka avulla Hamas voi julistaa historiallisen voiton ja vaatia Palestiinan kansallista johtajuutta, Wall Street Journal kirjoittaa.

Presidentti Joe Biden yrittää painostaa Israelin ja Hamasin pysäyttämään sodan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vastustaa taistelun lopullista lopettamista ennen Hamasin ”täydellistä voittoa”.

Sinwar uskoo, että Netanjahulla ei ole muita vaihtoehtoja kuin miehittää Gaza ja takertua taistelemaan Hamasin johtamaa kapinaa vastaan ​​kuukausia tai vuosia.

Se on tulos, jonka Sinwar ennusti kuusi vuotta sitten, kun hänestä tuli ensimmäisen kerran Gazan kaistan johtaja. Hamas saattaa hävitä sodan Israelia vastaan, mutta se aiheuttaisi yli kahden miljoonan palestiinalaisen miehityksen.

– Netanyahulle voitto olisi vielä pahempi kuin tappio, Sinwar sanoi italialaiselle toimittajalle, joka kirjoitti vuonna 2018 israelilaiseen päivälehteen Yedioth Ahronothin.