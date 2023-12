Hamasia arvostellaan rajusti Gazassa – ”He raahasivat meidät tähän”

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina Gazan kaistaleella. Israelin asevoimat (IDF) ilmoitti maaoperaation laajentuneen Gazan keskiosissa 99. divisioonan edettyä alueelle.

Joukkojen kerrotaan ajautuneen taisteluun Hamasin Nuseirat-pataljoonan kanssa sekä tuhonneen äärijärjestön tunneleita ja asevarastoja.

Hamas ampui torstaina noin 30 rakettia kohti Tel Avivia, mikä oli suurin raketti-isku useisiin päiviin. Se ilmoitti keskeyttäneensä neuvottelut panttivankien vapauttamiseksi.

Yhteenotot ovat jatkuneet lisäksi Israelin pohjoisrajalla, jossa Iranin tukema Hizbollah-miliisi on ampunut raketteja kohti Israelia. Hizbollahin kohteita vastaan on tehty Times of Israel -lehden mukaan ilmaiskuja.

Gazan asukkaiden tyytymättömyys Hamasia kohtaan on viime aikoina kasvanut, sillä järjestö aiheutti 7. lokakuuta toteutetulla yllätyshyökkäyksellä Israelin vastatoimet pystymättä suojaamaan aluetta sodan seurauksilta. Wall Street Journal -lehden haastattelema 56-vuotias liikemies Gazasta sanoo ihmisten kuolevan joka minuutti.

– Hamas on se taho, joka raahasi meidät tähän hirvittävään pyörteeseen, mies sanoo.

Hamasin johtama Gazan terveysministeriö on ilmoittanut noin 20 000 ihmisen kuolleen sodan alun jälkeen. Suurin osa heistä on ollut naisia ja lapsia. Suurin osa palestiinalaisista syyttää Israelia kuolemista ja tuhosta, mutta myös Hamasilla katsotaan olevan vastuuta tapahtumista.

Ramallahissa toimivan tutkimuslaitoksen teettämän kyselyn perusteella joka viides alueen asukas syyttää Hamasia sodan kärsimyksistä. Äärijärjestöä ilmoittaa silti tukevansa 42 prosenttia vastaajista. Länsirannalla Hamasin kannatus on ollut vahvassa kasvussa lokakuun jälkeen.

Kyselyn perusteella monet vastaajat eivät olleet tietoisia siitä, kuinka laajoja Hamasin taistelijoiden väkivaltaisuudet olivat 7. lokakuuta aloitetussa iskussa. Gazan al-Azharin yliopiston tutkija Mkhaimar Abusadan mukaan palestiinalaisten keskuudessa on yleistynyt näkemys siitä, että hyökkäys Israeliin oli strateginen virhe, joka provosoi nyt nähdyt vastatoimet.