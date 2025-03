”Hälytyskellojen pitäisi soida” – Kiinan mysteerilaivat lähtivät merelle

Osa Kiinan laivastolle tärkeällä telakalla Longxuen saarella hiljattain havaituista ainutlaatuisista siltaproomuista on lähtenyt satamasta merelle.

Kiinan sosiaaliseen mediaan ilmestyi pian alusten katoamisen jälkeen videoita ja kuvia (alla), joissa ne ovat käytössä rannalla Etelä-Kiinan merellä.

Kiinan laivaston toimintaa seuraava merisodankäynnin asiantuntija ja CNAS-ajatushautomon vieraileva tutkija Tom Shugart kertoi asiasta ensin X-palvelun päivityksissään (alla).

Hän huomauttaa alusten liikkuneen ilman niiden sijainnin ilmoittavia AIS-transpondereita. Näin toimitaan usein Kiinan laivaston alusten tai sotilaskäyttöön tarvittaessa suunniteltujen siviilialusten kohdalla, kun ne ovat mukana laivaston harjoituksissa.

Verkkouutiset on kertonut erikoisista aluksista aiemmin tässä jutussa. Kyse on valtavilla siltaelementeillä varustetuista proomuista. Asiantuntijoiden mukaan alukset on kuin tehty mahdolliseen maihinnousuun Taiwanin rannoille. Laivoja on rakennettu Longxuessa pikavauhtia.

Proomujen sillat ovat satelliittikuva-analyysien perusteella yli 120 metrin mittaisia. Osassa aluksista on myös tukijalat, joiden toimintaa voi tutkia kuvista.

Aiempien arvioiden mukaan proomut on suunniteltu esimerkiksi sotilasajoneuvojen saamiseen vaikeakulkuisille rannoille. Ajatuksena olisi ajaa erikoisalus rantaan ja käyttää sitä laiturina. Toinen laiva purkaisi sitten esimerkiksi panssarivaunuja ja miehistönkuljetusvaunuja proomun kyytiin, mistä ne ajaisivat siltaa pitkin maihin. Sotakaluston kuljetukseen voitaisiin käyttää suuria ro-ro-aluksia. Tällä tarkoitetaan perä- ja keularampeilla varustettuja kuljetusaluksia. Kiina harjoittelee jatkuvasti ”siviilialusten” käyttöä tällaisissa rooleissa.

Verkossa kiertävät videot näyttävät yllättävän tavan käyttää aluksia. Proomut on kytketty videolla toisiinsa niin, että ne muodostavat yhden erittäin pitkän sillan. Tom Shugart huomauttaa, ettei tällaista osattu odottaa. Hän laskee sillan yhteispituudeksi satelliittikuvasta noin 800 metriä.

– Yhteenvetona: kuten olen aiemminkin sanonut, kun otetaan huomioon muut indikaattorit ja pidetään kaikki tämä mielessä, tulisi hälytyskellojen soida Taipeissa ja Washingtonissa, asiantuntija sanoo.

Hän korostaa, ettei mitään ole välttämättä tapahtumassa välittömästi. Shugartin mukaan tulisi kuitenkin varautua siihen, mitä käy, kun Kiina on saanut erikoisalustensa testit valmiiksi ja mahdollisesti rakentanut niitä lisää.

Fleet Of Special Barges Suitable For Taiwan Landings

