Euroopan johtavien poliitikkojen tulee unohtaa ajatus siitä, että Yhdysvaltojen apu mahdollisessa sotatilanteessa olisi varmaa, arvioi Oslon yliopiston ohjusteknologian tutkija Fabian Hoffmann.

Hänen mukaansa Euroopan maiden tulee valmistautua siihen, että poliittiset ja sotilaalliset siteet Yhdysvaltoihin katkeavat lähitulevaisuudessa.

– On ensiarvoisen tärkeää, että toimimme, ja haluan Euroopan päättäjien panikoivan. Ei lamaannuttavaa panikointia vaan sellaista, joka käynnistää taistele tai pakene -vaiston – ja silloin tulee valita taistelu, Hoffmann kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Arviollaan hän viittaa Donald Trumpin mahdolliseen toiseen presidenttiyteen. Hoffmannin mukaan Euroopan maiden tulee välittömästi vahvistaa asevoimiaan. Lisäksi Ukrainan aseellista tukea tulisi hänen mukaansa kasvattaa entisestään.

Mikäli Yhdysvallat vetäytyisi nyt Euroopasta, kallistuisivat vaakakupit Hoffmannin mukaan Venäjän eduksi. Hän arvioi, että Venäjä saattaa kokeilla Naton kollektiivisen puolustuksen yhtenäisyyttä lähivuosien aikana.

Hoffmannin mukaan Venäjä saattaa tehdä pienimuotoisia hyökkäyksellisiä toimia Itä-Euroopassa ja katsoa, miten Länsi-Eurooppa reagoi.

– Jos länsieurooppalaiset horjuvat, Nato on mennyttä, hän kirjoittaa.

Hoffmannin mukaan Venäjä voisi toteuttaa hänen kuvailemansa skenaarion melko pienillä panostuksilla.

Sotilaallisten voimavarojen lisäksi länsimaat tarvitsevat Hoffmannin mukaan päättäväisyyttä Venäjää vastaan.

– Meidän on tehtävä Venäjälle selväksi, että meillä on keinot vastata ja että olemme myös täysin halukkaita tekemään niin, jopa suurilla kustannuksilla ja riskeillä.

Hoffmannin mukaan Länsi-Euroopalla on kahdesta kolmeen vuotta aikaa valmistautua.

Six months ago I wrote a viral thread, arguing that NATO has 2-3 years to prepare for Russia challenging NATO Art 5.

