Hallitus varaa 30 miljoonaa euroa nuorten työllistämiseen – näin seteli toimii

Hallitus vauhdittaa nuorten työllistymistä osana nopeasti heikentynyttä työttömyystilannetta. Tiistaina päättyneessä budjettiriihessä hallitus pääsi sopuun työllisyyspaketista.

Hallitus varaa 30 miljoonaa euroa nuorten työllistymisseteliin. Työllistymisseteliä voivat käyttää yritykset, jotka sitoutuvat 18–29-vuotiaiden nuorten työllistämiseen vähintään puolen vuoden ajaksi, painottaen nuoria, joilla ei ole kertynyttä työhistoriaa tai koulutusta tai se on vähäistä.

Työllistymissetelin avulla halutaan mahdollistaa tuhansien nuorten pääsy työelämään.

Heinäkuun lopussa nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 41900, mikä on 5300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan heinäkuussa Suomessa oli työttömiä työnhakijoita noin 340000 henkilöä.

Lisäksi viime kevään puoliväliriihessä hallitus päätti lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja sekä toteuttaa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille, toisen asteen koulutuksesta valmistuneille, maksuton 30 opintopisteen opintoseteli avoimeen yliopistoon tai avoimeen ammattikorkeakouluun.

Hallitus valmistelee myös helpotuksia opiskeluun työttömyysturvalla mahdollistamalla yli 25-vuotiaiden osalta nykyistä laajemmin opintoja avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Laman kourissa olevaa rakentamista vauhditetaan ensi vuonna nostamalla korkotukilainavaltuutta jo päätetystä miljardista eurosta 1,135 miljardiin euroon ja lisäämällä takauslainojen myöntövaltuuksia 200 miljoonaan euroon.

Hallitus haluaa lisäksi vauhdittaa yritysten välistä maksuliikennettä ja laajentaa positiivisen luottorekisterin koskemaan myös toiminimiyrittäjiä. Lisäksi hallitus haluaa selvittää yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksien helpottamista liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.

Hallitus valmistelee myös lokakuun loppuun mennessä uuden kasvu- ja työllisyystoimien kokonaisuuden, joka rahoitetaan kohdentamalla uudelleen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sekä puhtaan siirtymän teollisten investointien tukiohjelmaan osoitettuja määrärahoja.