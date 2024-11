”Hallitus ei päästä ketään rahastamaan luonnollisilla monopoleilla”

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ihmettelee keskustan Antti Kurvisen väitteitä, joiden mukaan hallitus olisi myymässä suomalaista kriittistä infrastruktuuria ja luonnollisia monopoleja.

Kurvinen väitti aiemmin lauantaina kokoomuksen ja perussuomalaisten valmistelevan kansallisomaisuuden myyntiä ja vaati vesihuollon, lentokenttien ja junien salaisten myyntivalmistelujen lopettamista.

Talvitien mukaan keskusta toistaa muiden vasemmistopuolueiden useaan kertaan vääriksi osoitettuja väitteitä.

– Pidän ihmisten pelottelua tällaisilla väitteillä vastuuttomana oppositiopolitikointina, Talvitie jyrähtää.

– Niin vesivarojen kuin muidenkin luonnollisten monopolien osalta hallituksen linja on täysin selvä. Me emme päästä ketään rahastamaan luonnollisilla monopoleilla. Hallitus ei suunnittele luonnollisten monopolien tai kriittisen infrastruktuurin myymistä, Talvitie linjaa.

Esimerkiksi Talvitie nostaa uuden vesilain valmistelun, joka käynnistyi keskustan kansanedustajien hyväksymänä keskustan luotsaaman maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä.

Uusi vesilaki turvaa kuntien määräysvallan vesilaitoksissa, antaa kunnille etuosto-oikeuden vesilaitoksiin ja kiristää yleisesti vesilaitosten omistamiseen liittyvää sääntelyä. Vesihuolto järjestetään niin, että määräysvalta pysyy suomalaisilla nyt ja tulevaisuudessa.

Keskusta vaikuttaakin Talvitien mukaan rakentavan yhtenäistä talouspolitiikan linjaa muun vasemmisto-opposition kanssa.

– Kriittisestä infrastruktuurista on näinä aikoina pidettävä entistä parempaa huolta. Julkista omistusta vahvistetaan siellä, missä siitä on hyötyä – kuten luonnollisissa monopoleissa – ja vähennetään sieltä, missä siitä on kansallisomaisuuden kasvulle haittaa, Talvitie toteaa.

Talvitie toivoo, että keskusta siirtyisikin asiassa hallituksen linjalle.

– Jokainen suomalainen muistaa, miten valtionyhtiöiden toimintaa linjattiin vasemmistohallituksen kaudella. Uniper-sotkussa tärvääntyi kansallisomaisuutta miljardikaupalla, keskustan katsellessa tumput suorana vierestä, Talvitie muistuttaa.

– Nyt valtion omaisuutta hoidetaan taas vastuullisesti, Talvitie päättää.