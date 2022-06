Hallituksen tasa-arvoyksikössä työskentelee 18 naista ja 0 miestä – tässä syy

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimii yksikkö, joka vaikuttaa keskeisesti siihen, minkälaista tasa-arvopolitiikkaa Suomessa harjoitetaan.

Tämän tasa-arvoyksikön tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä edistää sukupuolten valtavirtaistamista valtionhallinnossa.

Yksikössä työskentelee 18 ihmistä, mutta joukossa ei ole yhtään miestä. Näin ristiriitaa kommentoi yksikön johtaja Tanja Auvinen:

– Totta kai me palkkaisimme mielellään miehiä, se on selvä asia. Olisi hyvä, että meillä olisi täällä töissä niin naisia kuin miehiäkin – kaikkia sukupuolia oikeastaan. Tilanne on vain se, että tänne hakevista selkeä valtaosa on naisia. Varsinkin viime aikoina pätevimmät hakijat ovat olleet poikkeuksetta naisia.

– Tunnistamme haasteen ja katsomme aina läpi mieshakijat tarkasti, mutta emme voi nimittää miestä ohi pätevämmän naishakijan. Se olisi lainvastaista.

Miten suuri osuus hakijoista on ollut keskimäärin miehiä?

– Jos yhtä paikkaa on hakenut 50-100 ihmistä, joukossa on ollut muutama mies.

Kiintiölainsäädäntö ei taida tässä velvoittaa, mutta sukupuolten tasa-arvoa rekrytoinneissa varmaan suositellaan?

– Suositus ja pyrkimys on monimuotoiseen rekrytointiin, mutta emme voi mennä myöskään lain ohi ja syrjiä pätevämpiä hakijoita sukupuolen perusteella. Mitä tulee kiintiölainsäädäntöön, sitä taas sovelletaan näihin valtiollisiin ja kunnallisiin toimielimiin, kuten erilaisiin lautakuntiin ja työryhmiin. Se ei koske näitä virkoja.

Näetkö, että tässä voisi olla peiliin katsomisen paikka, jos miehet eivät koe tasa-arvotyötä kiinnostavaksi?

– Mehän yritämme tässä työssä nimen omaan laventaa sukupuolten tilaa ja rooleja ja pyrkiä siihen, että ihmiset voisivat toteuttaa itseään sukupuolesta riippumatta. Tähän liittyviä ongelmia emme voi pelkästään sillä ratkaista, että saisimme tähän tasa-arvoyksikköön enemmän miehiä töihin.

Pitäisikö miesten kokemia tasa-arvo-ongelmia nostaa nykyistä paremmin esiin, voisiko tällä olla vaikutusta?

– Näkisin, että tässä on kaksi eri asiaa: ensinnäkin organsaation monimuotoisuus, joka on tärkeä tavoite, mutta toiseksi tämä on kuitenkin asiantuntijatyötä. Työmme perustuu tutkimukseen ja tietoon, jota meillä on yhteiskunnasta, kuten vaikkapa palkkatasa-arvoon liittyen. Sukupuoli ei ole tätä työtä tehtäessä siinä mielessä merkittävässä asemassa.

Olisiko tässä syytä miettiä erilliskampanjaa miesten houkuttelemiseksi tasa-arvoyksikköönne?

– Olemme miettineet sosiaali- ja terveysministeriössä tätä monimuotoisuutta ylipäänsä, mutta emme voi tasa-arvoyksikössä lähteä tekemään omaa rekrytointikampanjaa.

– Ymmärrän tämän keskustelun ja sen, miten asia herättää ihmetystä, mutta toivoisin, että ihmiset pysähtyisivät tarkastelemaan laajemmin näitä rakenteita. Sitä, miten työmarkkinamme ovat eurooppalaisessa vertailussakin vahvasti eriytyneet. Eikä naisvaltaisuus ei kosketa vain tasa-arvoalaa vaan laajemmin koko sosiaali- ja terveysalaa.