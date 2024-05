Hallituksen poikkeuslaille ehdoton tarve – ”riskitaso on hyvin korkea”

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen katsoo, että hallituksen poikkeuslaille välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on ”aivan ehdoton tarve”. Rajavartiolaitos on ollut mukana valmistelemassa tänään julkistettua hallituksen esitystä, jota on muokattu lausuntopalautteen pohjalta.

– Riskitaso on hyvin korkea eli me arvioimme, että tälle on aivan ehdoton tarve, koska tilanne saattaa muuttua senkaltaiseksi, että joudumme tuottamaan senkaltaisen tilannekuvan valtioneuvostolle, joka edellyttää tämän lain toimeenpanemista, Hassinen kuvasi hallituksen tiedotustilaisuudessa tiistaiaamuna Helsingissä.

Lakiluonnosta on ollut haastava sovittaa yhteen kansallisen turvallisuuden ja kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden kanssa. Hassisen mukaan esitystä on täydennetty ja muokattu lausuntopalautteen perusteella paljonkin:

– Siinä on otettu huomioon muun muassa niitä huolia ja seikkoja, jotka liittyvät Rajavartiolaitoksen virkamiesten omaan asemaan ja heidän kykyynsä tehdä tarvittaessa näitä päätöksiä.

Lakiesityksessä on täsmennetty rajavartijoiden keinoja ja mahdollisuuksia tunnistaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä rajalla. Tällaisten ihmisten hakemus otettaisiin poikkeuksellisesti vastaan, vaikka rajoitusten voimassa ollessa välineellistetty maahantulo muuten estettäisiin.

Hassinen huomauttaa, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tunnistaminen rajanylityspaikoilla on jo tälläkin hetkellä ”sitä työtä, jota me joka päivä teemme rajanylityspaikoilla”.

– Velvollisuutemme on tunnistaa ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi esimerkiksi haavoittuvassa asemassa.