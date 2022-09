”Hallituksen hokema on epätotta” – näin viisumeista voisi linjata

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestmanin vaatii hallitukselta toimia ja linjausta, joilla venäläisturistien tulo Suomeen pysäytetään.

– Hallituksen on hokema, että venäläisturismin estäminen Schengenin rajasääntöjen nojalla vaatii ”viranomaisarvion”, on epätotta, kansanedustaja sanoo tviitissään.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) perusteli eduskunnan kyselytunnilla rajojen auki olemista viranomaistulkinnalla.

– Tätä tulkintaa esimerkiksi Schengen-säännöstöstä tai tästä turvallisuusarviosta – näitä päätöksiä tekevät viranomaiset, pääministeri sanoi.

Heikki Vestman tyrmää hallituksen linjan.

– Hallitus itse olisi voinut ja voi linjata koska hyvänsä, että venäläisturisteista on haittaa Suomen ulkosuhteille ja heidän maahantulonsa on estettävä.

