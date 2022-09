Petteri Orpo: Raja on saatava kiinni heti

Eduskunnan kyselytunnilla oppositio nosti esiin Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen ja rajan sulkemisen viipymisen.

Keskustelun jo edettyä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että tällä hetkellä Suomen maarajalle suuntaa yhä enemmän ja enemmän venäläisiä.

– Nyt pitää toimia heti. Nyt kun tämä tahto (rajan sulkemisesta) on hallituksessa löytynyt, niin nyt pitää löytyä se tie, Petteri Orpo vaati.

– Tie on joko se, että tulkitaan Schengeniä ja viisumilainsäädäntöä niin, että se raja suljetaan. Tai sitten, että kansallisella lainsäädännöllä se raja suljetaan. jompaa kumpaa reittiä voi edetä. Oikeuskansleri on antanut hyväksyntänsä molemmille.

– Me haluamme nyt vain tietää, kun tämä tahto on olemassa ja tiekin on löytynyt, että milloin se raja saadaan kiinni. Yhtään päivää ei saisi enää hukata, Orpo sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi Orpolle.

– Tätä tulkintaa esimerkiksi Schengen-säännöstöstä tai tästä turvallisuusarviosta – näitä päätöksiä tekevät viranomaiset, Sanna Marin sanoi.

Opposition edustajat istuntosalissa kohahtivat ja levittelivät käsiään.

– …ja kuten olen yrittänyt kuvata, kuvata viime viikolla ja tänään, me elämme oikeusvaltiossa. Poliittinen hallitus ei voi mennä viranomaiselle sanelemaan sitä, mitä viranomainen tulkitsee lainsäädäntöä. Me voimme omalta osaltamme edistää sen kaltaisen lainsäädännön käyttöönottamista, jossa annetaan viranomaiselle enemmän selkänojaa. Ja tämäkin on hyvin vahvasti viestitty ministeriöihin, että poliittista tahtoa ei puutu, Marin jatkoi.

– Me annamme kaiken sen selkänojan ja tuen viranomaisille, ministeriöille, niin että tämä asia saadaan mahdollisimman nopeasti ratkaistua.

Marinin mukaan ”on myös todettava se, että Suomi on ollut erittäin johdonmukaisesti Ukrainan tukena”.

SDP:n Erkki Tuomiojan mielestä ”hallitus on toiminut tässä juuri niin kuin pitääkin”.

– Turistiviisumien määrää on radikaalisti vähennetty ja pyritty siihen, että Euroopalla olisi yhteinen linja. Mutta kun täällä nyt moralisoidaan, niin haluaisin kysyä myöskin sitä, että pidättekö te moraalisesti oikeana sitä, että sellainen henkilö joka on rohkeasti Venäjällä kieltäytynyt tukemasta tätä hyökkäyssotaa ja jota uhkaa 15 vuoden vankeusrangaistus tai pahempi seuraus, että häneltä evätään mahdollisuus päästä turvaan jossain muussa maassa, Erkki Tuomioja kysyi.

Sanna Marin vastasi, että ”ajattelen hyvin samalla tavalla”.

– Tämäkään kysymys ei ole mustavalkoinen. Me tiedämme, että Venäjällä on paljon toisinajattelijoita, Sanna Marin sanoi.

”Yli kaksi viikkoa,

ja liikenne jatkuu”

Kokoomuksen Jukka Kopra muistutti, että pari viikkoa sitten EU-komissaari Ylva Johansson ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) vierailivat Nuijamaan raja-asemalla. Ministeri tiedotti tuolloin Suomen viisumilinjan tiukentuvan kyseisen viikonlopun aikana. Komissaari ilmoitti komission jäädyttävän venäläisten turistiviisumit kokonaan.

– Tästä on nyt yli kaksi viikkoa ja liikenne sen kuin vain jatkuu, lappeenrantalainen Jukka Kopra harmitteli.

Kopran mukaan ”tämä Suomen toimettomuus turistivirran tukkimiseksi on pantu merkille maailmalla. On noloa, että EU:n yhteisen itärajan heikoin lenkki onkin Suomi, joka on jatkanut turistiviisumien myöntämistä venäläisille ja päästänyt venäläisiä itärajan yli Eurooppaan”.

– Hallitus, oletteko pohtineet, miltä ukrainalaisista tuntuu se, että jopa sotarikoksiin syyllistyneet venäläissotilaat voivat matkustaa Suomen kautta lomalle Eurooppaan? Ja miltä Suomeen saapuneista ukrainalaisista pakolaisista tuntuu kohdata lomalla ilakoivia venäläisiä Helsingin kaduilla?, Kopra kysyi.

Pääministeri Sanna Marin vastasi tilanteen muuttuneen eilen, kun kuultiin uutisia Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta.

– Me tiedämme, että se aiheuttaa painetta entistä enemmän matkustamiseen Suomen kautta. Mielestäni tässä tilanteessa on varsin perusteltua turvallisuusviranomaisten tehdä uutta arviota siitä, minkälaisen riskin nämä matkustavat ihmiset aiheuttavat Suomelle, esimerkiksi Suomen kansainvälisiin suhteisiin, Marin sanoi.

– Tässä on kyse siitä, voivatko viranomaiset arvioida, muodostavatko nämä ihmiset turvallisuusriskin. Tässä suhteessa tilanne ei ole muuttunut viikon takaisesta. Viranomaiset ovat edelleen se taho, joka tämän arvion voi tehdä, mutta eilen tilanne muuttui tämän liikekannallepanon suhteen, ja mielestäni nyt on perusteltua viranomaisten arvioida tilannekuvaansa uudestaan, Marin jatkoi.