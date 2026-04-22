EU-komissaari varoittaa: Energiakriisi voi kestää vuosia

Eurooppaa voi odottaa vuosien energiakriisi ja korkealla tasolla olevat energian hinnat, mikäli Lähi-idän energiamarkkinoille aiheuttama pitkäkestoinen häiriö jatkuu, varoittaa EU-komissio.

– Tämä on kriisi, joka on yhtä vakava kuin vuoden 1973 ja vuoden 2022 kriisit yhteensä, energiakomissaari Dan Jørgensen sanoi toimittajille keskiviikkona Financial Timesin mukaan.

– Tämä tarkoittaa, että edessämme on erittäin vaikeita kuukausia tai jopa vuosia… jopa parhaassa mahdollisessa tapauksessa tilanne on silti huono, hän lisäsi ja huomautti, että Qatarin nesteytetyn maakaasun (LNG) laitosten uudelleenkäynnistäminen veisi vuosia, vaikka rauha toteutuisi.

Iranin iskut vaurioittivat maaliskuussa vakavasti Qatarin Ras Laffanin tuotantolaitosta. Qatarin energiaministeri totesi tuolloin, että noin 17 prosenttia maan LNG-kapasiteetista on poissa käytöstä jopa 3–5 vuoden ajan.

Vuoden 1973 kriisillä viitataan ensimmäiseen maailmanlaajuiseen öljykriisiin, joka alkoi Egyptin ja Syyrian hyökättyä Israeliin. Sodan aikana öljyntuottajamaiden järjestön OPEC:in arabijäsenmaat yrittivät öljyntuotannon leikkauksilla pakottaa Yhdysvallat liittolaisineen lopettamaan tukensa Israelille.

Vuoden 1973 lopussa raakaöljy maksoi viisi kertaa enemmän kuin saman vuoden syyskuussa. Monissa länsimaissa jouduttiin tekemään polttoaineiden ja energian säännöstelytoimia.

Vuoden 2022 kriisillä viitataan Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Hyökkäyssota laukaisi energiakriisin Euroopassa: maakaasun ja sähkön hinnat nousivat rajusti, mikä johti yli 600 miljardin euron tukitoimiin EU-maissa.