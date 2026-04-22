”Sarjavalittajista” lakialoite – tämä muuttuisi

Kansanedustajat Lauri Lyly (sd.), Arto Satonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.) ovat jättäneet lakialoitteen kuntalain 137 §:n muuttamisesta.

Lakialoitteen pääasiallisena sisältönä on, että kuntalain 16 luvun mukaista oikeutta tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus rajoitettaisiin päätöksistä, jotka koskevat kunnan ja yksityishenkilön välistä kiinteistön tai asuinhuoneiston kauppaa, vaihtoa tai vuokrasopimusta.

Tällaisesta päätöksestä voisi tehdä valituksen vain lain 137 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianosainen. Laajaa tukea saaneen lakialoitteen on allekirjoittanut 136 kansanedustajaa.

Lauri Lylyn mukaan lakialoitteella pyritään puuttumaan niin sanottujen sarjavalittajien aiheuttamiin turhiin viivästyksiin ja suoranaisiin kiusantekoihin tekemillään valituksilla ilman, että itse ovat osapuolina valituksen kohteissa.

– Turhat valitukset ovat hidastaneet muun muassa Tampereella kuntalaisten asuntorakentamista, yritysten ja kaupungin rakentamishankkeita, Lyly toteaa tiedotteessa.

Kansanedustaja ja ex-pormestari muistuttaa, että kuntalaisen oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus ovat keskeisiä oikeusturvakeinoja, jotka toteuttavat kuntalaisten oikeutta valvoa kunnan päätöksentekoa.

– Tästä lakialoitteessakin pidetään kiinni. Valitusoikeus on kuitenkin laaja ja voi mahdollistaa valittamisen myös haitan- tai kiusantekotarkoituksessa ja tähän lakialoitteella pyritään puuttumaan, että kunnallisvalitusta ei käytetä vastoin sen tarkoitusta kiusantekoon, Lyly sanoo.

Allekirjoittajia on kaikista eduskunnan puolueista yli hallitus-oppositiorajojen. Kyseessä on eniten allekirjoituksia kerännyt lakialoite tällä vaalikaudella. Lakialoite tukee myös hallituksen ja eri ministeriöiden välistä niin sanottua sarjavalittajiin koskevaa lainvalmistelua.

Entisen työministerin, kansanedustaja Arto Satosen mukaan lakialoite tukee hyvin oikeusministeriössä käynnistynyttä hanketta, jolla etsitään keinoja estää valitusten tekoa kiusantekotarkoituksessa.

– Tämä lakiesitys on tarpeellinen keino puuttua. Keskusteluissa on ollut esillä muun muassa tuomioistuimen etukäteismaksu, mikä osaltaan voisi myös vähentää turhaa valittamista, toteaa Arto Satonen.

Miko Bergbomin mukaan kunnallisvalitus kuntalaisen oikeusturvakeinona tulee olla laaja, mutta sitä voidaan nykyisellään käyttää väärin.

– Sitä varten sitä ei ole säädetty, että sitä käytetään kiusan- tai haitantekoon. Siksi monet perussuomalaiset edustajat ovat tämän lakialoitteen allekirjoittaneet, koska tällä halutaan puuttua ihan aitoon ongelmaan, Bergbom toteaa.