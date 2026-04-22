”Ei se näin voi olla” – Päätös Elokapinasta hämmentää

Helsingin käräjäoikeus katsoi päätöksessään, ettei poliisilla ollut toimivaltaa lopettaa aktivistiliike Elokapinan mielenilmausta Mannerheimintiellä viime vuoden toukokuussa.

Aktivistit vastustivat tuolloin sote-leikkauksia Postitalon ja Kiasman edustalla. Paikalla oli noin 15 ihmistä. He eivät noudattaneet poistumiskäskyä, minkä seurauksena poliisi poisti heidät ajoradalta.

Poliisin on aiemmin katsottu pysyneen valtuuksiensa sisällä keskeyttäessään mielenosoituksia esimerkiksi tärkeiden liikenneväylien keskellä. Huhtikuisen päätöksen teki tuomariharjoittelija. Syyttäjä aikoo valittaa ratkaisusta hovioikeuteen.

Monet poliitikot ovat hämmästelleet päätöstä.

– Ettäkö rikollisjärjestön edustajat saisivat makoilla laittomassa mielenosoituksessa estämässä lainkuuliaisten kansalaisten arkea, eikä poliisi saisi puuttua asiaan? Ja näin linjasi tuomariharjoittelija? Ei se nyt näin voi olla. Ei tietenkään, kansanedustaja Tere Sammallahti kirjoittaa X:ssä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikaisen mukaan Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksellään vaarallisen viestin, mikä voi heikentää poliisin auktoriteettia ja rapauttaa lain kunnioitusta koko yhteiskunnassa.

– Käräjäoikeuden päätös on käsittämätön. Päätöksen viesti on selvä. Se antaa käytännössä luvan rikkoa lakia ja jättää poliisin käskyt noudattamatta, jos ne eivät sovi omaan ideologiaan, Antikainen toteaa tiedotteessa.

Kansanedustaja huomauttaa, että mieltään voi osoittaa näkyvästi ilman liikenteen halvaannuttamista ja vaaran aiheuttamista.

Viiden vuoden aikana Elokapinaan liittyviä poliisitehtäviä on ollut Antikaisen mukaan satoja. Isoimmissa operaatioissa on ollut kiinni yli sata poliisia tuntikausien ajan.

– Pelkästään Helsingin kesän 2025 mielenosoitukset maksoivat Poliisihallitukselta saatujen tietojen mukaan yli 259 000 euroa, eikä tässä ole edes kaikki kulut mukana. Maassa makaavia aktivisteja sietämään pakotettu partio on aina pois muusta työstä. Luonnon puolesta voi toimia ja puhua ilman poliisin resurssien tuhlaamista, Sanna Antikainen sanoo.

– Olen yhä vahvemmin sitä mieltä, että Elokapina on lakkautettava, koska se rikkoo tarkoituksellisesti ja järjestelmällisesti lakia ja tällä tavalla aiheuttaa jopa vaaratilanteita ja merkittäviä kustannuksia veronmaksajille, kansanedustaja jatkaa.