Hakkeri tekeytyi poliitikoksi USA:n tärkeiden neuvottelujen alla

Kiinalainen hakkeri tekeytyi keskeiseksi yhdysvaltalaispoliitikoksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvottelujen edellä, paljastaa The Wall Street Journal. Hakkeri teeskenteli olevansa Yhdysvaltojen edustajainhuoneen Kiina-valiokunnan puheenjohtaja John Moolenaar.

Yhdysvaltojen ja Kiinan edustajat neuvottelivat heinäkuussa Tukholmassa tulleista. Vain päiviä ennen tapaamista useat etujärjestöt, asianajotoimistot ja viranomaiset saivat yhteydenoton Moolenaariksi esittäytyneeltä henkilöltä, joka pyysi vastaanottajilta neuvoa ja palautetta valiokunnassa ehdotettuihin Kiina-pakotteisiin. Viestejä ei kuitenkaan oltu lähetetty Moolenaarin virallisesta sähköpostiosoitteesta, mikä sai useat viestin saaneista kääntymään Kiina-valiokunnan henkilöstön puoleen. Nyt FBI ja kongressin turvallisuudesta vastaava Capitol Police selvittävät sähköpostien lähettäjän henkilöllisyyttä, ja jäljet ovat johtaneet kiinalaiseen APT41-hakkeriryhmään.

Ryhmällä kerrotaan olevan siteitä Kiinan turvallisuusviranomaisiin. Hakkereiden tavoitteena oli WSJ:n mukaan ilmeisesti haittaohjelmaa levittämällä murtautua vastaanottajien koneille tärkeiden neuvottelujen alla. Kiina kiistää lehden mukaan syytökset.

Kiina-haukkana tunnettu Moolenaar kommentoi tapausta WSJ:lle.

– Meitä ei pelotella, kongressiedustaja sanoo.