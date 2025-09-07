Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poliitikoksi tekeytynyt hakkeri oli yhteydessä viranomaisiin ja järjestöihin. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Hakkeri tekeytyi poliitikoksi USA:n tärkeiden neuvottelujen alla

Hakkeriryhmällä kerrotaan olevan siteitä Kiinan turvallisuuskoneistoon.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kiinalainen hakkeri tekeytyi keskeiseksi yhdysvaltalaispoliitikoksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvottelujen edellä, paljastaa The Wall Street Journal. Hakkeri teeskenteli olevansa Yhdysvaltojen edustajainhuoneen Kiina-valiokunnan puheenjohtaja John Moolenaar.

Yhdysvaltojen ja Kiinan edustajat neuvottelivat heinäkuussa Tukholmassa tulleista. Vain päiviä ennen tapaamista useat etujärjestöt, asianajotoimistot ja viranomaiset saivat yhteydenoton Moolenaariksi esittäytyneeltä henkilöltä, joka pyysi vastaanottajilta neuvoa ja palautetta valiokunnassa ehdotettuihin Kiina-pakotteisiin. Viestejä ei kuitenkaan oltu lähetetty Moolenaarin virallisesta sähköpostiosoitteesta, mikä sai useat viestin saaneista kääntymään Kiina-valiokunnan henkilöstön puoleen. Nyt FBI ja kongressin turvallisuudesta vastaava Capitol Police selvittävät sähköpostien lähettäjän henkilöllisyyttä, ja jäljet ovat johtaneet kiinalaiseen APT41-hakkeriryhmään.

Ryhmällä kerrotaan olevan siteitä Kiinan turvallisuusviranomaisiin. Hakkereiden tavoitteena oli WSJ:n mukaan ilmeisesti haittaohjelmaa levittämällä murtautua vastaanottajien koneille tärkeiden neuvottelujen alla. Kiina kiistää lehden mukaan syytökset.

Kiina-haukkana tunnettu Moolenaar kommentoi tapausta WSJ:lle.

– Meitä ei pelotella, kongressiedustaja sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)