Giorgia Meloni vakuutti Italian tukea Ukrainalle

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli tiistai-iltana Italian parlamenttivaalit voittanutta Italian veljet -puolueen puheenjohtajaa ja mahdollista tulevaa pääministeri Giorgia Melonia Twitterissä.

– Arvostamme Italian jatkuvaa tukea Ukrainalle taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Luotamme hedelmälliseen yhteistyöhön Italian uuden hallituksen kanssa, Zelenskyi kirjoitti.

– Rakas Zelenskyi, tiedät, että voit luottaa lojaaliin tukeemme Ukrainan kansan vapauden puolesta. Pysy vahvana ja pidä uskosi lujana, Meloni vastasi.

Joissakin arvioissa on esitetty epäilyksiä keskustaoikeiston vaalivoiton jälkeen, että Italian tuki Ukrainalle olisi epävarmaa.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022