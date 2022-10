Giorgia Meloni: Italiasta ei koskaan tule lännen heikkoa lenkkiä

Giorgia Melonin juuri nimitetyn hallituksen kaksi muuta oikeistojohtajaa Matteo Salvini ja Silvio Berlusconi ovat aiemmin julkisesti ilmaisseet ihailunsa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kohtaan, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, millainen uuden hallituksen lähestymistapa Venäjään tulee olemaan.

Viime viikolla Italiassa levitettiin salaa tallennettua äänitettä, jossa Berlusconi näytti syyttävän Kiovaa Putinin hyökkäysestä Ukrainaan. Hän kehui myös palauttaneensa suhteet Venäjän johtajaan.

Puolueen tiedottaja kiisti Berlusconin ottaneen yhteyttä Putiniin ja sanoi, että tämä oli kertonut parlamentaarikoille ”vanhan tarinan, joka viittaa erääseen vuosien takaiseen jaksoon”, kertoo CNN.

Berlusconi puolusti kommenttejaan myös Corriere della Seran haastattelussa torstaina sanoen, että ne oli irrotettu asiayhteydestään.

Kommenttien vastareaktion keskellä Meloni, joka on tukenut Ukrainaa sen taistelussa Moskovan hyökkäystä vastaan, yritti selvittää, missä hän ja hallituskoalitio seisovat.

– Minulle on ja tulee aina olemaan selvää, että aion johtaa hallitusta, jonka ulkopolitiikka on selkeä ja yksiselitteinen. Italia on täysin osa Eurooppaa ja Atlantin liittoa. Kuka tahansa, joka ei ole samaa mieltä tästä kulmakivestä, ei voi olla osa hallitusta sillä kustannuksella, ettei ole hallitusta. Kun olemme hallituksessa, Italiasta ei koskaan tule lännen heikkoa lenkkiä, Meloni sanoi.

Hän vakuutti Italian tukea Ukrainalle heti vaalivoittonsa jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli Italian parlamenttivaalit voittanutta Italian veljet -puolueen puheenjohtajaa.

– Arvostamme Italian jatkuvaa tukea Ukrainalle taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Luotamme hedelmälliseen yhteistyöhön Italian uuden hallituksen kanssa, Zelenskyi kirjoitti.

– Rakas Zelenskyi, tiedät, että voit luottaa lojaaliin tukeemme Ukrainan kansan vapauden puolesta. Pysy vahvana ja pidä uskosi lujana, Meloni vastasi.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦

