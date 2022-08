Gepard-vaunut nyt Ukrainan etulinjassa

Huhtikuun lopulla Saksan puolustusministeriö vahvisti maan toimittavan Ukrainalle noin 50 Flakpanzer Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunua, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Nyt on saatu ensimmäistä videotodistusaineistoa siitä, että Gepardit todellakin ovat Ukrainan etulinjassa.

Lukumäärä sittemmin pieneni ja liittokansleri Olaf Scholz on sanonut, että luvatusta 30 Gepard-vaunusta 15 on nyt Ukrainassa. Bundeswehr kouluttaa ukrainalaisia vaunujen käyttöön Pohjois-Saksan Putlosissa, kertoo The War Zone.

Alkujaan Gepardien lähettämisen Ukrainaan torppasi Sveitsi, joka julisti olevansa puolueeton sodassa. Sveitsi käytti alkuperäisen vientisopimuksen tarjoamaa veto-oikeuttaan estääkseen viemästä 35 mm:n ammuksia Saksasta Ukrainaan. Lopulta Saksa löysi ammuksia Norjasta.

Kesäkuussa Saksa julkaisi listan aseavustaan Ukrainalle ja kertoi lähettävänsä 30 Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunua ja 6000 kappaletta ilmatorjunta-ammuksia. Ammuksia on jo luultavasti enemmän, koska nämä nopean tulivoiman järjestelmät kuluttavat ammuksia nopeasti.

1970-luvulla käyttöönotettu Flakpanzer Gepard on varustettu kahdella 35 millimetrin Oerlikon KD -tykillä, tutkilla ja laseretäisyysmittarilla. Vaunu on rakennettu Leopard 1- taistelupanssarivaunun runkoon ja siirrettiin reserviin pois aktiivikäytöstä vuonna 2010.

Gepardin yli kolme metriä pitkät tykit ampuvat ilmatorjuntakranaatteja ja panssarikranaatteja. Tehokas ampumaetäisyys on enintään neljä kilometriä. Lähellä taistelevat joukot voivat hyödyntää vaunun tutkaa kohteiden havaitsemiseen.

Venäläisten ohjus- ja ilmaiskut koettelevat jatkuvasti Ukrainaa, joten ilmatorjuntakalustosta on hyötyä. Lisäksi järjestelmää voidaan käyttää etulinjassa matalalla lentäviä helikoptereita ja hyökkäyshävittäjiä vastaan sekä ennen kaikkea lennokkien pudottamiseen.

#Ukraine: The first appearance of a German-supplied Flakpanzer Gepard SPAAG, armed with two 35mm autocannons, in Ukraine. These are generally regarded as being very capable against low-flying aircraft and ground targets. pic.twitter.com/cLGEnsISsp

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 25, 2022