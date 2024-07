Gasum lopetti nesteytetyn maakaasun tuonnin Venäjältä

Euroopan unionin kesäkuussa asettamat pakotteet kieltävät Venäjältä peräisin olevan nesteytetyn maakaasun (LNG) ostot ja tuonnin sellaisten EU:n alueella sijaitsevien terminaalien kautta, joita ei ole liitetty EU:n kaasuverkkoon. Gasum kertoo tiedotteessaan lopettaneensa LNG:n tuonnin Venäjältä samana päivänä, kun kielto astui voimaan. Tämä tapahtui viime perjantaina.

Gasum kertoo tiedotteessaan noudattavansa pakotemääräyksiä. Sen tuontisopimus Gazprom Exportin kanssa oli solmittu ennen vuotta 2022.

Gasumin hankintasopimus on niin sanottu take or pay -sopimus, jonka mukaan yhtiön on pitänyt maksaa Gazprom Exportille tietystä vuotuisesta kaasumäärästä, vaikka ei ottaisi sitä vastaan.

EU:n asettamat pakotteet eivät oikeuta Gasumia päättämään Gazprom Exportin ja Gasumin välistä sopimusta, mutta ne muodostavat ylivoimaisen esteen ostaa tai tuoda venäläistä LNG:tä terminaaleihin, joita ei ole liitetty kaasuverkkoon.

Putkimaakaasun tuontisopimuksen Gasum lopetti Gazprom Exportin kanssa jo keväällä 2023 sen jälkeen, kun Gazprom Export oli huhtikuussa 2022 alkanut vaatia Gasumilta maksua eurojen sijaan ruplissa. Gasum lopetti putkimaakaasun hankinnan Gazprom Exportilta heti toukokuussa 2022, mutta sopimuksen lopettamisen finalisointi edellytti välimiesoikeuden päätöksen.

Gasum kertoo hankkivansa nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä useista eri lähteistä. Yhtiöllä on pitkäaikainen hankintasopimus esimerkiksi Norjassa sijaitsevan Risavikan nesteytyslaitoksen LNG-tuotannosta. Norjan lisäksi Gasum hankkii LNG:tä Keski-Euroopassa sijaitsevien terminaalien kautta eri puolilta maailmaa.

Gasum on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. Vuoteen 2016 saakka Gazprom omisti siitä neljänneksen.