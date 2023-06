FSB:n mukaan länsi työntää Moldovaa Ukrainan konfliktiin

Länsi painostaa Moldovaa aktiivisesti osallistumaan Ukrainan konfliktiin, Neuvostoliiton KGB:n seuraajan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtaja sanoi torstaina.

– Ukrainasta on tullut ponnahduslauta sodalle Venäjää vastaan ja kumoukselliselle toiminnalle Valko-Venäjää vastaan, Aleksanteri Bortnikov lausui IVY-maiden turvallisuuspäälliköiden kokouksessa CNN:n mukaan.

– Länsimaalaiset painostavat Moldovaa aktiivisesti osallistumaan Ukrainan konfliktiin ja yllyttävät sitä puhdistamaan Transnistrian väkisin, Bortnikov jatkoi.

Maaliskuussa paljastetut salaiset asiakirjat paljastivat, että FSB:llä oli yksityiskohtainen suunnitelma Moldovan horjuttamiseksi ja sen Natoon liittymisen estämiseksi tukemalla entisen neuvostotasavallan Venäjä-mielisiä ryhmiä ja valvomalla maakaasutoimituksia.

Aiemmin tänä vuonna jännitteet alkoivat kasvaa Moldovassa, missä Venäjää on syytetty perustan luomisesta vallankaappaukselle, joka voisi vetää maan mukaan Kremlin aloittamaan Ukrainan sotaan.

Paikka mahdolliselle leimahdukselle on Transnistria, jonka pääosin venäjänkielinen väestö erosi Moldovasta vuonna 1990. Venäjällä alueella sotilaallinen läsnäolo ja poliittista vaikutusvaltaa.

Moldovan presidentti Maia Sandu syytti helmikuussa Venäjää siviileiksi naamioituneiden ”sabotööreiden” käyttämisestä levottomuuksien aikaansaamiseen maassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on perusteettomasti syyttänyt Kiovaa oman hyökkäyksen suunnittelusta Venäjä-mieliselle alueelle Moldovassa, jossa Moskovalla on sotilaallinen jalansija. Tämä on lisännyt pelkoja siitä, että hän loisi tekosyyn Krimin kaltaiselle Transnistrian liittämiselle Venäjään.

Moldova on tukenut Ukrainaa suuresti sodan alusta lähtien. Maa on vastaanottanut enemmän ukrainalaisia pakolaisia asukasta kohden kuin mikään muu maa. Viime vuonna Moldovalle myönnettiin Euroopan unionin ehdokasasema.

Moldova isännöi torstaina EU:n 27 jäsenvaltion ja 20 muun Euroopan maan huippukokousta.