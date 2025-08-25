FSB yrittää toistuvasti tappaa tämän miehen – ”siksi tiedän tekeväni jotain oikein”

Venäläiset ovat toistuvasti yrittäneet tappaa ukrainalaisen Serhii Sternenkon, joka on Ukrainan asevoimien yksi tärkeimmistä ei-valtiollisista FPV-dronejen toimittajista.

Salamurhaajat ovat yrittäneet riistää miehen hengen neljä kertaa seitsemän vuoden aikana, kertoo The Times.

Odessan alueella syntynyt 30-vuotias juristi, aktivisti ja tubettaja on kerännyt lähes 104 miljoonaa euroa ja toimittanut yli 216 000 dronea. Sternenko on ukrainalaisen nationalistipuolueen Oikean sektorin Odessan haaran entinen johtaja. Nykyään hän ei ole sidoksissa mihinkään puolueeseen.

Viime toukokuussa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen kytköksissä oleva aseistettu nainen avasi tulen Sternenkoa kohti hänen Kiovan asuntonsa ulkopuolella. Yksi luoti osui hänen reiteensä.

Vuonna 2018 kaksi miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa Odessassa. Sternenko puukotti yhtä kuolettavasti, kun taas toinen pakeni. Vuosia jatkuneen oikeudenkäynnin jälkeen tuomarit päättivät vuonna 2023, että kyse oli itsepuolustuksesta.

Sternenko vitsailee nyt, että hän haluaisi nähdä eloonjääneen hyökkääjän FPV-dronensa tähtäimessä.

Kreml haluaa miehen hengiltä, koska hän toimittaa FPV-droneja Ukrainan asevoimille. Sternenkon varainkeruukampanjat ovat keränneet lähes 104 miljoonaa euroa vuodesta 2022 lähtien, mikä riittää 216 532 dronen hankkimiseen. Hän on kerännyt pelkästään tänä vuonna 31 miljoonaa euroa. Dronet aiheuttavat tällä hetkellä suurimmat tappiot venäläisille Ukrainan rintamalle.

FSB:n salamurhaajat ovat jo tappaneet hänen aktivistitovereitaan. Vuonna 2024 aseistetut miehet murhasivat kielitieteilijä Iryna Farionin Lvivissä. Maaliskuussa 2025 hänen liittolaisensa Demyan Hanul ammuttiin kuoliaaksi Odessassa. Ukrainan tiedustelupalvelu varoitti Sternenkoa venäläisten suunnittelemasta salamurhasta.

– Kun Demyan tapettiin, tiesin, että he olivat lähellä ja kävisivät seuraavaksi minun kimppuuni, Sternenko sanoo.

– Venäläiset halusivat koston päivän.

Toukokuisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi soitti hänelle osoittaakseen tukensa. Sternenkon seuraajat lahjoittivat noin 430 000 euroa vuorokauden aikana dronejen hankkimista varten.

– Kosto kostosta, Sternenko sanoo.

– Jos maani vihollinen yrittää tappaa minut, tiedän tekeväni jotain oikein.

