FSB väittää selvittäneensä autopommi-iskun tekijän

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB väittää Ukrainan olevan syyllinen Moskovassa tapahtuneeseen autopommi-iskuun, jossa menehtyi Venäjän presidentti Vladimir Putinin taustahahmona tunnetun Aleksandr Duginin tytär Daria Dugina.

Venäläismediat kertovat, että FSB:n mukaan iskun tekijä on Ukrainan turvallisuuspalvelulle työskennellyt ukrainalaisnainen, joka saapui heinäkuussa Moskovaan tyttärensä kanssa ja vuokrasi huoneiston asuinrakennuksesta, jossa myös Dugina asui. Naisen väitetään paenneen iskun jälkeen Viroon.

Ukraina on kiistänyt osallisuutensa pommi-iskuun.

The FSB claims it has solved Daria Dugina's murder. Predictably, Russia is blaming Ukrainian secret services: the FSB says a Ukrainian woman named Natalya Vovk rented a flat in Dugina's building, trailed her, planted the car bomb, and escaped to Estonia.https://t.co/ADrp6nMUw6

— max seddon (@maxseddon) August 22, 2022