Tiedustelun ex-päällikön mukaan autopommi voi olla merkki Venäjän sisäisestä valtakamppailusta

Mikäli väitteet Moskovan liepeillä tapahtuneen autopommi-iskun todellisesta kohteesta pitävät paikkansa, voi tämä kieliä Venäjän sisäisestä tilanteesta, arvioi pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri.

Venäläisessä politiikassa näkyvänä yhteiskunta-ajattelijana tunnetun äärikansallismielisen filosofi Aleksandr Duginin tytär Daria Dugina sai surmansa, kun hänen maastoautonsa räjähti kesken matkan. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu alla näkyviä videoita tapahtumapaikalta. Venäläisen Mashin julkaisemalla videolla (toinen alla) näkyy väitetysti paikalle tullut Aleksandr Dugin. Duginin näköinen mies pitelee videolla järkyttyneen näköisenä päätään. Ajoneuvo liekehtii taustalla ja paikalle saapuu paloauto.

– Alustavien tietojen mukaan Duginin piti olla kyydissä. Jos pitää paikkansa, voi olla merkki sisäisestä valtakamppailusta Venäjällä, Pekka Toveri sanoo Twitterissä.

Aleksandr Duginia voidaan pitää äärikansallismielisenä ja fasistisena ideologina. Verkkouutiset on kertonut Duginin ajattelusta ja viimeisimmistä avauksista muun muassa tässä jutussa. Länsimaisissa medioissa Duginia on toisinaan tituleerattu jopa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”aivoiksi”. Joidenkin arvioiden mukaan hänen merkitystään Kremlin ajattelulle tavataan kuitenkin myös liioitella lännessä.

BBC:n mukaan Dugin oli osallistunut tyttärensä kanssa tapahtumaan Zaharovon kartanolla Moskovan lähellä. Heidän oli molempien alun perin tarkoitus matkustaa samalla autolla pois paikalta. Päätöksen kulkea kahdella autolla kerrotaan tulleen viime hetkellä. Tämä tukisi sitä oletusta, että iskun kohteena oli Aleksandr Dugin.

Allegedly Dugin at the location where his daughter was assassinated. pic.twitter.com/2dHo6T4I27

— Dmitri (@wartranslated) August 20, 2022