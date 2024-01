Flunssaiset lapset kehotetaan lähettämään kouluun Britanniassa

Britannian hallitus kaavailee merkittävää muutosta pandemia-aikaisiin käytäntöihin, joiden perusteella kurkkukivun ja valuvan nenän kaltaisista lievistä flunssaoireista kärsivät lapset tulisi aina pitää kotona.

Lisääntyneet poissaolot ja niiden vaikutus oppimistuloksiin ovat nousseet koulutusviranomaisten suurimmaksi huolenaiheeksi.

Telegraph-lehden mukaan Britanniassa aloitetaan kuluvalla viikolla laaja mainoshanke. Siinä kehotetaan vanhempia varmistamaan, että heidän lapsensa ovat mukana kaikilla oppitunneilla.

Linjanmuutos on osa hanketta koululaisten poissaolojen vähentämiseksi. Usein poissaolevien lasten määrä lähes kaksinkertaistui vuosien 2010 ja 2021 välillä. Oppositiossa olevan työväenpuolueen koulutusasioista vastaava Bridget Phillipson suositteli viikonloppuna, ettei lapsia otettaisi pois kouluista ylimääräisten lomamatkojen ajaksi.

Maan hallitus kehottaa ihmisiä noudattamaan terveysjohtajan, professori Chris Whittyn laatimaa ohjeistusta. Whitty mukaan koronapandemia sai osan vanhemmista liiankin varovaiseksi pienten flunssaoireiden suhteen.

Hän muistutti läsnäolon koulussa vaikuttavan myönteisesti sosiaalisiin suhteisiin, terveydentilaan ja yleiseen hyvinvointiin.

– On yleensä suotavaa, että vanhemmat ja huoltajat lähettävät lapsensa kouluun, vaikka heillä on lieviä hengitystieoireita. Näihin lukeutuvat yleiset merkit flunssasta: pieni yskä, vuotava nenä tai kipeä kurkku. Lapsia ei kuitenkaan pitäisi lähettää kouluun, jos heillä on kuumetta yli 38 astetta, Chris Whitty totesi.