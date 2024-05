USA:n evp-kenraali tyrmää tappiopuheet: Emme ole vielä edes yrittäneet voittaa

Amerikkalainen evp-kenraali Ben Hodges ihmettelee lausuntoja, joiden mukaan Ukrainassa pitäisi tyytyä nykyiseen rintamatilanteeseen.

Hodges vastaa X-palvelussa Yhdysvaltain edustajainhuoneen asevoimien komitean puheenjohtaja Adam Smithin (d.) puheisiin.

Smith sanoi Foreign Policylle, että paras lopputulos sodalle olisi, että Kiova saisi pitää alueet, joita se nyt hallitsee Ukrainassa. Venäjä miehittää tällä hetkellä vain noin 18 prosenttia Ukrainan pinta-alasta. Adam Smithin mukaan nykytilanteen pitäminen ja se, ettei pääkaupunki Kiova joutuisi uhatuksi tai Ukraina menettäisi pääsyä Mustallemerelle, olisi menestyksekäs lopputulos.

Ben Hodges taivastelee Smithin puheita.

– Me emme ole vielä edes yrittäneet voittaa, Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentajana aiemmin toiminut Hodges sanoo.

– Miksi Ukrainaa pitäisi painostaa hyväksymään mitään muuta kuin sen suvereniteetin täydellinen palauttaminen ilman että autamme heitä kaikin tavoin?, hän jatkaa.

Hodges muistuttaa myös siitä, miten vähän Venäjälle on jäänyt käteen jo vuodesta 2014 jatkuneessa hyökkäyssodassa.

– 10 vuotta, kaikki etulyöntiasemat ja silti Venäjä on hädin tuskin päässyt Avdijivkan ohi.

Adam Smith perusteli arviotaan muun muassa Yhdysvaltain aseavun viivästymisen seurauksilla rintamalla. Edustajainhuoneen jäsenen mukaan Yhdysvaltojen ja muiden Ukrainan tärkeimpien tukijoiden pitäisi auttaa puolustajaa rakentamaan sellaiset asevoimat, että se voi pitää kiinni alueistaan. Venäjän kanssa pitäisi taas neuvotella Ukrainan vahvistuessa.

– Minusta meidän olisi etsittävä nykyistä aggressivisemmin keinoja neuvotella suoraan Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi, Smith sanoi.

Hän arvioi kuitenkin myös, ettei lännen sotamateriaalintuotanto ole lähellekään sillä tasolla, missä se voisi olla.

– Jos puhutaan asteikosta yhdestä kymmeneen, olimme sodan alkaessa ehkä tasolla yksi. Nyt olemme suurin piirtein neljässä.

