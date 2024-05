Näitä kemiallisia aseita on käytetty rintamalla

Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti toukokuun alussa uusista pakotteista Venäjää vastaan. Listalla oli lähes 300 henkilöä ja organisaatiota, jotka ovat osallistuneet sanktioiden kiertämiseen ja edistäneet Venäjän kykyä käydä hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan.

Ministeriö syytti samalla virallisesti Venäjää kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainan joukkoja vastaan. Tämän katsotaan rikkovan vuonna 1997 voimaan astunutta kemiallisten aseiden kieltosopimusta. Myös Venäjä on allekirjoittanut ja ratifioinut kyseisen sopimuksen.

Venäjän asevoimat on käyttänyt ensimmäisestä maailmansodasta tuttua kloropikriiniä. Lähes väritön myrkkykaasu ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja keuhkoja. Se on ollut viime vuosikymmeninä käytössä maatalouden hyönteismyrkkyjä. Kreml on väittänyt, ettei maalla ole enää kemiallisten aseiden arsenaalia.

Ukrainan joukkoja vastaan on käytetty lisäksi kyynelkaasua. Tämäkin rikkoo kemiallisten aseiden kieltosopimusta. Ainakin 500 ukrainalaisen sotilaan tiedetään saaneen sairaalahoitoa altistuttuaan myrkyllisille aineille.

– Näiden kemikaalien käytössä ei ole ollut kyse vain yksittäistapauksista. Taustalla on luultavasti venäläisjoukkojen pyrkimys ajaa Ukrainan sotilaat pois linnoitetuista asemista ja saavuttaa taktista hyötyä taistelukentällä, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedotteessa todetaan.

CNS-ajatuspajan tutkija Hanna Notte huomauttaa kemiallisten aseiden käytön lisääntyneen rintamalla kevään aikana. Tieto viittaa siihen, että Venäjän asevoimat katsoo kaasuaseiden tuovan jonkinasteista taktista hyötyä taistelussa.

Notte arvioi aiemmin, että Kreml voi turvautua epätoivossaan kemiallisiin aseisiin, jos sen perinteiset asevoimat eivät pysty etenemään toivotulla tavalla.

– Vaikuttaa siltä, että olemme nyt saavuttaneet tämän pisteen, Hanna Notte kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

@CNN reports that the US conclusion tallies with testimony from Ukrainian troops who say they have faced increased encounters with gas and other irritant chemicals on parts of their frontline with Russia’s forces in recent months.https://t.co/nEPJkjG3D8

/3

— Hanna Notte (@HannaNotte) May 2, 2024