IMF ennustaa Venäjän elintason alittavan Turkmenistanin

Bruttokansantuotetta (bkt) asukasta kohti pidetään maan talouden toiminnan tason ja sen asukkaiden elintason indikaattorina. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF:n raportin mukaan Venäjän bkt asukasta kohti on tällä hetkellä 68. tilalla maailmassa ja putoaa edelleen.

Viime vuonna Venäjän talous tuotti bruttokansantuotteena 13 648 dollaria asukasta kohti, joka on noin neljäsosa Suomen (50 846 dollaria), kuudesosa Yhdysvaltojen (81 632 dollaria) ja kymmenesosa johdossa olevan Luxemburgin (129 810 dollaria) bkt:sta asukasta kohti. Venäjän bkt asukasta kohti on IMF:n mukaan laskenut 16 prosenttia viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Sen seurauksena Venäjä on nyt samalla tasolla kuin Meksiko (13 642 dollaria) ja alempana kuin esimerkiksi Argentiina (14 024 dollaria), Bulgaria (15 854 dollaria), Panama (18 725 dollaria) tai Unkari (22 146 dollaria).

Seuraavan kolmen vuoden kuluessa Venäjän bkt asukasta kohti kasvaa IMF:n ennusteen mukaan 11 prosenttia 15 146 dollariin. Sen tuloksena Venäjä putoaa Kazakstanin (15 964 dollaria) ja Turkmenistanin (15 517 dollaria) alapuolelle vuoteen 2027 mennessä. Sen jälkeen ero niihin vain kasvaa: vuonna 2029 Venäjän bkt asukasta kohti on 15 683 dollaria, kun Kazakstanissa se on 18 396 ja Turkmenistanissa 18 202 dollaria, arvioi IMF.

Valuuttarahaston arvion mukaan myös sellaiset maat kuin Dominikaaninen tasavalta (15 925 dollaria), Malesia (17 075 dollaria), Serbia (17 823 dollaria) ja Mauritius (18 124 dollaria) ovat vuonna 2029 Venäjän yläpuolella.

IMF arvioi Venäjän bkt:n kasvavan kuluvana vuonna 3,2 prosenttia, joka on sama kuin Venäjän talouskehitysministeriön arvio, jonka se esitti omassa kolmivuotisessa ennusteessaan viime viikolla. Venäjän hallitus on asettanut tavoitteeksi nostaa maan bkt:ta 20 prosenttia Vladimir Putinin viidennen virkakauden päättymiseen mennessä. Se tarkoittaisi bkt:ta, jota Venäjällä ei ole nähty yli kahteen vuosikymmeneen.

IMF:n asiantuntijat eivät kuitenkaan usko Venäjän viranhaltijoiden kunnianhimoisiin tavoitteisiin, vaan arvioivat maan talouden kasvun hidastuvan 1,8 prosenttiin ensi vuonna ja vain 1,2 prosenttiin vuonna 2029. Venäjän talouskasvu jatkaa hitaampana kuin maailman valtiot keskimäärin ja siten maa menettää osuuttaan maailman bkt:ssa. Nyt sen osuus on 2,9 prosenttia ja putoaa 2,7 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä, mikä olisi maan nykyhistorian pienin, IMF ennustaa.