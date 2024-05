USA:n B-52-pommikone kaarteli Kaliningradin ympärillä

Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota USA:n ilmavoimien pitkänmatkan raskaaseen B-52 Stratofortress -pommikoneeseen, joka kaarteli Liettuan Kaunaksen kaupungin lounaispuolella lähellä Venäjän Kaliningradin aluetta.

Flightradar24-palvelun perusteella B-52-pommikone lensi Britannian Fairfordin lentotukikohdasta Itämerelle kiertäen Kalingradin pohjoispuolitse kohti Kaunasta. Samoihin aikoihin some-seuraajat havaitsivat alueella Britannian asevoimien AH-64E Apache -taisteluhelikopterin.

B-52-kone poistui alueelta lentäen Puolan ilmatilaan Kaliningradin eteläpuolitse. Sen virallisesta tehtävästä ei ole tietoa.

Nato on lähettänyt kevään harjoituksillaan voimakkaan signaalin Moskovaan – kaikenlaiseen aggressioon vastataan nopeasti ja päättäväisesti. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Puolustusliitto on testannut operatiivista suunnitteluaan keväällä järjestämällä harjoituksia kaikkialla Euroopassa. Samalla harjoitellaan vahvistusten nopeaa lähettämistä USA:sta.

Muun muassa USA:n johtama Swift Response 24 on osa Naton Steadfast Defender -kokonaisuutta. Steadfast Defender 24 on Naton suurin harjoitus vuosikymmeniin. Siihen osallistuu 90 000 sotilasta kaikista Nato-maista, 1 100 taisteluajoneuvoa, yli 50 sota-alusta ja 80 hävittäjälentokonetta.

Just noted another interesting one nearby the B-52 activity over in #Lithuania. A British Army AH-64E Apache. pic.twitter.com/R4UoxHjyLL

