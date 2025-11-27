Ex-tiedustelujohtaja: USA:n johto ei ymmärrä, miksi Ukraina taistelee

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi virkalentokoneessaan toimittajille, että ”suurin myönnytys Venäjältä olisi lopettaa sotiminen ja luopua uusien alueiden valloittamisesta.” – Kyse on tässä tilanteessa äärimmäisen epäonnistuneesta lausunnosta, arvioi Viron ulkomaantiedustelun entinen johtaja, turvallisuusasiantuntija Rainer Saks Eesti Päevalehdessä. Saks kirjoittaa, että Yhdysvaltain presidentti osoitti jälleen ”elävänsä pääasiassa Venäjän syöttämässä tietokuplassa”.

– Viime päivinä lehdistössä julkaistut tiedot USA:n presidentin kanssakäymisestä Venäjän edustajien kanssa ei myöskään jätä epäilystä siitä, keiden kautta tällainen tilannekäsitys on syntynyt. Myös Kiovassa ollut USA:n maavoimaministeri pelotteli ukrainalaissotilaita ja -virkamiehiä pikaisella sotilaallisella tappiolla.

Saks viittaa Politicoon, jonka mukaan Yhdysvallat yrittää ennen kaikkea pakottaa Ukrainan johdon suostumaan rauhaan, ja vasta sen jälkeen voitaisiin keskustella turvatakuista Ukrainalle. Ukraina taas on halunnut päinvastoin, koska se takaisi rauhansopimuksen pysymisen.

– Mahdollista, että USA:lle on tärkeää, että Ukrainan turvatakuut eivät olisi välitön rauhansopimuksen osa. Venäjälle kyllä tällainen seikka olisi varmasti merkki siitä, että Yhdysvaltain presidentti kiirehtii rauhansopimusta ja se tarjoaa lisämahdollisuuden kiristää.

Saks toteaa, että Yhdysvallat ei näytä ymmärtävän, miksi Ukraina taistelee.

– On oletettavaa, että USA:n johto ei ymmärrä, miksi Ukrainan kansa on kyennyt jo yli kolme ja puoli vuotta vastustamaan sotilaallisesti Venäjää, eikä ymmärrä, ettei vastarinta liity suoraan USA:lta saatavaan aseistukseen. Omalta osaltaan tähän tilanteeseen on syypää myös Ukrainan oma viestintä, joka ei riittävästi kerro sotatilanteesta ja jättää liian paljon tilaa Venäjän vaikutustoiminnalle.

Hän huomauttaa, että Venäjä on reagoinut USA:n presidentin ja muiden edustajien optimismiin ”tasapainottavin viestein”.

Diktaattori Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, ettei kenenkään tulisi luulla, että sota on heti loppumassa. Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov taas ilmoitti, ettei rauhansopimuksen suhteen tehdä mitään myönnytyksiä ja kaikki ”sotilaallisen erikoisoperaation” tavoitteet saavutetaan.

– Kyse on ennen kaikkea vastapainosta Yhdysvaltojen presidentin viestinnälle ja päätarkoituksena on presidentti Trumpin aseman heikentäminen. Venäjän edustajat ovat myös aiemmin toppuutelleet USA:n edustajien puheita, kun jälkimmäiset ovat osoittaneet optimismia rauhanprosessin suhteen. Näyttää siltä, ettei USA:n hallinnossa ole tätä huomattu.