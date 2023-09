Ex-suurlähettiläältä suorat sanat Elon Muskille – ”Täytyy olla joko tyhmä tai naiivi”

X:n eli entisen Twitterin omistaja ja Space X -avaruusyhtiön perustaja, miljardööri Elon Musk on kertonut X-viestissään perusteluja sille, miksi päätti olla antamatta Ukrainalle satelliitti-internetyhteys Starlinkiä kriittisellä hetkellä.

Ukrainan drone-iskun Venäjän sotalaivastoon on kerrottu tämän vuoksi epäonnistuneen Krimillä.

Musk julkaisi päivityksensä varhain tänä aamuna Suomen-aikaa.

– [Ukrainan] Hallitukselta tuli kiireellinen pyyntö aktivoida Starlink koko matkalta Sevastopoliin. Selkeänä tavoitteena oli upottaa suurin osa Venäjän ankkurissa olevasta sotalaivastosta. Jos olisin suostunut, olisi SpaceX ollut kiistatta osallinen merkittävään sotatoimeen ja konfliktin eskaloitumiseen, Musk kirjoittaa nyt eilisen CNN:n artikkelin jälkeen.

Yhdysvaltojen pitkän linjan diplomaatti, ex-suurlähettiläs Luis Moreno ei Elon Muskin selitystä niele.

– Musk on joko tahallisen tietämätön tai uskomattoman naiivi, Moreno kommentoi.

– Ukrainan isku Venäjän laivastoon on ”merkittävä sotatoimi”? Mikä herran tähden sitten oli Venäjän hyökkäys? Siviilien pommitukset, laajat sotarikokset? Näistä huolimatta ohjuksia ampuvaan laivastoon iskeminen olisi ”eskalaatio”? Moreno ihmettelee X-viestialustalla.

CNN kertoi aiemmin, että Muskista pian julkaistava elämäkerta paljastaa miljardöörin kipuilua sodan kanssa, johon hän koki tahtomattaan joutuneensa osalliseksi. Musk ei kommentoinut asiaa artikkeliin.

Elämäkerran kirjoittanut Walter Isaacson kertoo kirjassa, että Musk ensin lupasi Starlink-yhteyden Ukrainan käyttöön, mistä tuli maan puolustusvoimille tärkeä etu, kun Venäjä oli häirinnyt viestiyhteyksiä heti sodan aluksi.

Ukrainan käynnistettyä omat vastaiskunsa Musk alkoi kuitenkin empiä omaa rooliaan sekä miettiä rahanmenoa.

– Kuinka minä olen joutunut tähän sotaan, Muskin kerrotaan päivitelleen.

Isaacsonin mukaan Musk pelkäsi Krimillä ”mini-Pearl Harboria” ja määräsi salaa insinöörit katkaisemaan yhteydet juuri ennen Ukrainan iskua Venäjän sotalaivastoon viime vuonna. Räjähteillä varustetut vedenalaiset dronet menettivät yhteyden ja huuhtoutuivat rantaan.

Musk is either willfully ignorant or unbelievably naive. 🇺🇦 attacking the Russian fleet is a, “major act of war?” What in god’s name was the Russian invasion? The bombing of civilians, massive war crimes? Yet targeting the fleet that launches missiles is an “escalation?” https://t.co/lcXdxbW2Ht

— Luis Moreno (@LuisMorenolg) September 8, 2023