Ex-pormestarilta suorat sanat etätyöstä: ”Tämä on absurdi käänne”

Helsingin ex-pormestari Jan Vapaavuori arvostelee Suomessa syntyneitä etätyökäytäntöjä. Vapaavuoren mukaan etätyöstä on syntynyt Suomessa ”vaivihkaa uusi normi”.

– Pandemian aikana pakon sanelemasta tilapäisjärjestelystä kehittyi kritiikittömästi itsestäänselvä työn tekemisen muoto, Vapaavuori katsoo Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissaan.

Vapaavuori pelkää, että monet työnantajat ovat tehneet huonoja linjauksia, joista on vaikea päästä eroon.

– Yritystasolla haaste liittyy yrityskulttuurin kehittämiseen ja vaalimiseen. Uudet työntekijät eivät opi kulttuuria PowerPointeista, vaan elämällä sitä joka päivä. Hiljainen tieto ei siirry Teamsissa eikä mentoroituminen tapahdu Slackissa. Kun arjen vuorovaikutus heikkenee, heikkenee myös se voima, joka saa ihmiset sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja antamaan parhaansa.

Vapaavuoren mukaan ínnovaatioiden ja kehityksen näkökulmasta fyysinen kohtaaminen on ”lähes korvaamatonta”. Hän hämmästelee myös sitä, että etätyön kannattajat ovat rakentaneet toimistolle palaamisesta luottamuskysymyksen:

– Tämä on absurdi käänne: ennen pandemiaa kukaan ei kysynyt, miksi töihin tullaan. Vakavissa talous- ja terveysvaikeuksissa rämpivän kansakuntamme henkistä tilaa kuvaa oireellisesti se, että etätyö nähdään jo saavutettuna etuna.

Vapaavuori korostaa, että etätyö ”ei ole ihmisoikeus”, vaan työkalu, joka voi olla hyödyllinen tai haitallinen – riippuen siitä, miten sitä käytetään.