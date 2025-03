Ex-lähettiläältä vakava varoitus USA:lle – ”lahjoja Kiinalle ja Venäjälle”

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs ja valtiotieteen professori Michael McFaul varoittaa Yhdysvaltoja tuhoamasta valttikortteja mitä maalla oli kylmän sodan aikana.

Nykyiseen debattiin siitä, onko maailmassa jo alkanut uusi kylmä sota, McFaul sanoo suhtautuvansa kaksijakoisesti: jotkin asiat ovat samansuuntaisia, jotkin eivät.

Kylmän sodan onnistumisiin lukeutuu McFaulin mukaan neljä Yhdysvaltain ulkopolitiikan saavutusta: vahva talous ja armeija, liittolaiset, ”paremmat ideat” sekä yhtenäisyyden ja taloudellisen integraation ylläpitäminen kapitalistisessa maailmassa.

– [Presidentti Donald] Trump on nyt tuhoamassa kolmea näistä neljästä isosta edusta mitä meillä oli. Ensinnäkin liittolaiset. Hän vieraannuttaa liittolaisiamme. Kiinaan ja Venäjään verrattuna liittolaisemme ovat merkittävin kilpailuvalttimme. Mutta eivät ehkä kauan, sanoo McFaul, jonka uusi teos autokraattisten Kiinan ja Venäjän noususta ja uudesta maailmanjärjestyksestä ilmestyy ensi syksynä.

– Toiseksi Trump on hylkäämässä demokratian edistämisen leikkaamalla ulkomaanavusta, mediasta, joka raportoi autokratioista kuten VOA (Voice of America), Radio Free Asia, ja Radio Free Europe, sekä poistamalla tukea kolmannen sektorin järjestöiltä, jotka tukevat demokratiaa, McFaul jatkaa X-ketjussaan.

– Kolmanneksi Trump horjuttaa sopimuksia ja kansainvälisiä järjestöjä, jotka tukivat kauppaa ja investointeja markkinatalouksien välillä kylmän sodan aikana.

– Nämä teot ovat kaikki lahjoja Kiinalle ja Venäjälle.

McFaul toteaa, että Kiina ja Venäjä eivät ole lakkauttamassa ulkomaanhankkeita, kuten esimerkiksi Kiinan Tie ja Vyö -projektia tai leikkaamassa tukea järjestöiltä, jotka edistävät heidän näkökulmiaan. Ne eivät myöskään lopeta agendaansa ajavien mediapalveluiden rahoittamista tai pyri hajottamaan talousfoorumeitaan, kuten BRICSiä. Vaan tekevät juuri päinvastaista, McFaul toteaa.

– Ainoa toivoni on, että Trump vahvistaa amerikkalaista taloutta ja asevoimia. Nämä olivat ratkaisevia, jotta voitimme kylmässä sodassa. Mutta jopa tällä rintamalla minulla on epäilykseni, McFaul sanoo.

