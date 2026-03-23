Ex-komentaja varoittaa Iranista: tappovyöhyke olisi aavikolla katastrofi

Ukrainan Britannian-suurlähettiläs, entinen ylipäällikkö Valeri Zaluzhnyi arvioi, että Iranin sodan etenemistä on mahdoton ennustaa.

Hänen mukaansa Ukrainan sota on muuttanut sodankäynnin luonnetta tavalla, joka tekee nopeista ratkaisuista epätodennäköisiä.

Zaluzhnyi kirjoittaa Telegraphin kolumnissa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan käynnisti kehityksen, jossa kansainvälisen oikeuden merkitys heikkeni ja konfliktit alkoivat kasautua.

– Tasapainon rikkoutuminen yhdessä paikassa synnyttää paineen rikkoa se muualla, kunnes seurauksena on globaali sota tai sen kaltainen tilanne, hän arvioi.

Valeri Zaluzhnyin mukaan monet odottivat Venäjän voittavan Ukrainan sodan nopeasti vuonna 2022. Näin ei käynyt. Ex-komentaja varoittaa, että sama oletus voi olla virhe Iranin kohdalla.

Perinteisesti sodankäynnissä on nähty kaksi päästrategiaa: nopea murskaava voitto tai kulutussota. Jos puolustaja valitsee kulutuksen, hyökkääjä voi kohdata vakavia ongelmia.

Halpa teknologia muuttaa kaiken

Ukrainan sota on osoittanut halpojen teknologioiden, kuten droonien, mullistavan vaikutuksen.

Suhteellisen pienillä voimavaroilla voidaan saavuttaa sotilaallista voimaa, joka ylittää valtion taloudellisen tai väestöllisen koon.

– Halvat ja tehokkaat teknologiat voivat tuhota paitsi öljyteollisuuden myös koko talouden, Zaluzhnyi varoittaa.

Erityisen vaarallisena Zaluzhnyi pitää mahdollista maahyökkäystä Iraniin.

Hän viittaa niin sanottuun “tappovyöhykkeeseen”, jossa droonit hallitsevat aluetta ja tekevät liikkumisesta käytännössä mahdotonta.

– Yhden asian voi ennustaa, jos Iranissa aloitetaan maaoperaatio. On erittäin vaarallista, jos toinen osapuoli yrittää kokeilla, kuinka ”tappovyöhyke” toimii aavikkomaastossa. Tästä tulisi katastrofi, ex-komentaja sanoo.