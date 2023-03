Evp-kenraalin mukaan Suomi tuhoaisi Venäjän Suursaaren tukikohdat tosipaikassa minuuteissa

Venäjän aktivoituminen Suursaaressa on herättänyt viime päivinä runsaasti keskustelua julkisuudessa. Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-ahon mukaan saaren merkitys on kuitenkin tosipaikassa vähäinen.

– Suursaarella (Гогланд) ei ole Venäjälle pienintäkään sotilasstrategista merkitystä tai uhkaa naapurimaille, Ohra-aho toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa Suomen kauaskantoisilla ohjusasejärjestelmillä ei menisi konfliktitilanteessa ”montaa minuuttia” tuhota saarella olevat helikopteritukikohdat.

Ohra-aho listaa esimerkkeinä aseista ilmavoimien JASSM-risteilyohjukset, merivoimien Gabriel 5 -ohjukset sekä myös maavoimien pitkän kantaman raketinheittimien GMLRS-raketit.

Venäjä on varustanut noin 40 kilometrin päässä Suomen rannikosta Suomenlahden itäosassa sijaitsevaa Suursaarta sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainan Krimille vuonna 2014. Saarelle on pystytetty tutka-asema ja helikopterikenttiä. Saarella on myös harjoiteltu aktiivisesti.

Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tässä jutussa Venäjän harjoitelleen syksyllä 2020 maihinnousun torjuntaa saarella.

Ylen mukaan Suomen lentoliikennettä häirittiin viime vuoden maaliskuussa todennäköisesti Suursaaresta käsin.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu huomauttaa vastauksena Ohra-ahon tviittiin, että kyse on laajemmasta kokonaisuudesta.

– Pietarin tuloväylien hallinta ja sensorien ulottuvuus mm. Suomenlahden suulle – maa-alueiden yhteyteen sijoittuva saarella ei ole itsenäistä sotilaallista merkitystä, se on osa kokonaisuutta, Pesu kirjoittaa.

Hän viittaa tästä löytyvään Ylen juttuun vuodelta 2019. Siinä kerrottiin Venäjän Suursaareen rakentamasta helikopterikentästä. Verkkouutiset kertoi kentästä ja sen merkityksestä aiemmin tässä jutussa.

