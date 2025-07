Evp-kenraalin mukaan Kremlin hyökkäys on hyytymässä

Kreml on jatkanut hyökkäysoperaatioita eri puolilla Ukrainaa ottaakseen haltuun maakunnat, jotka presidentti Vladimir Putin väitti liittäneensä Venäjään syksyllä 2022.

Tappiot ovat kuitenkin olleet raskaita ja eteneminen hidasta. Ukrainan joukot ovat tehneet paikoin onnistuneita vastahyökkäyksiä ja jopa saartaneet viime päivinä venäläisiä sotilaita Sumyn alueella.

Naton Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges arvioi viimeisen vuoden olleen paljon vaikeampi Moskovalle kuin Kiovalle.

– Huolimatta etulyöntiasemastaan Venäjä ei ole saavuttanut mitään merkittävää edistystä Ukrainan rintamalla. He ovat menettäneet satoja tuhansia sotilaita ja saaneet vastineeksi vain pientä etenemistä, Ben Hodges sanoo LBC-radion haastattelussa.

Kenraali huomauttaa Venäjän talouden ajautuneen sotavuosien aikana suuriin vaikeuksiin. Inflaatio on korkealla tasolla, maa kärsii työvoimapulasta ja laajemmat riskit talousjärjestelmässä kasvavat jatkuvasti. Hodgesin mukaan ilmassa on merkkejä siitä, että Kremlin sotakone alkaa hyytyä.

– Venäläiset sotabloggaajat kertovat yhä useammin heikosta taistelutahdosta, korruptiosta ja vastaavista ongelmista. Tämä on oma arvioni, ja haluaisin uskoa että asia on näin, mutta Venäjän sisäisistä vaikeuksista tihkuu jatkuvasti enemmän tietoja, Ben Hodges toteaa.

Hän arvioi aiemmin Ukrainan kaukoiskujen vaikuttavan Venäjän asevoimien toimintakykyyn. Heinäkuun alussa Izhevskin kaupungissa tuhoutui tehdas, jossa oli valmistettu yli 9 000 Shahed-droonia. Kohde sijaitsee 1 300 kilometriä rintamasta.

– Venäjän tulevaisuutta on, ettei mikään paikka ole turvassa. Ukrainan strategia muistuttaa Israelia: iskuja puolustusteollisuuden kohteisiin, lentotukikohtiin sekä öljy- ja kaasuinfrastruktuuriin. Korkea-arvoiset venäläisupseerit viettävät loppuelämänsä katsellen harmostuneesti olkansa yli ja tarkistaen autojensa alaosia pommien varalta, Hodges totesi.

‘It’s been a much worse year for Russia than Ukraine.’

Russian military bloggers have revealed ‘good signs’ that Putin’s invasion is losing steam, @general_ben says. pic.twitter.com/9qsO3oCRUq

— LBC (@LBC) July 14, 2025