”Kriittinen tilanne” – venäläisten väitetään joutuneen mottiin

Taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina kiivaina Ukrainassa Sumyn alueella, joka sijaitsee rajan takana Venäjän Kurskista.

Ukrainan joukot etenivät viime vuoden elokuussa Kurskiin yllätyshyökkäyksessä, mutta joutuivat vaiheittain vetäytymään venäläisten ja pohjoiskorealaisten jatkuvien hyökkäysten paineessa. Alueelle koottiin arviolta 40 000 Venäjän ja 10 000 Pohjois-Korean sotilasta.

Venäjän yksiköt seurasivat vetäytyviä ukrainalaisia rajan yli ja miehittivät monia paikallisia kyliä Sumyn puolella. Ukrainan kerrotaan tehneen viime aikoina paikallisia vastahyökkäyksiä ja pysäyttäneen Kremlin operaation.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla varoitetaan tilanteen kääntyneen viime päivinä heikompaan suuntaan. Kindrativkan kylään sijoitettujen venäläisjoukkojen väitetään jääneen saarroksiin, eikä huoltoyhteyttä ole saatu avattua yrityksistä huolimatta. Bloggaajat kuvailevat tilannetta ”kriittiseksi”.

Venäjän 9. moottoroitu rykmentti lähetettiin avustamaan 30. rykmenttiä saarrostuksen purkamisessa, mutta ukrainalaisten linjoja ei ole saatu murrettua. Motissa olevaan Kindrativkaan pystytään kuljettamaan huoltotarvikkeita vain droonien avulla. Tiedossa ei ole, kuinka monta sotilasta on saarrettuna.

Russian sources report a critical situation in occupied Kindrativka, Sumy region. The 9th Motorized Rifle Regiment has reportedly failed to assist the 30th Regiment in breaking the encirclement. According to them, Kindrativka is now fully enricled, with water and ammo only being… pic.twitter.com/Bp7FcHKGxN

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2025