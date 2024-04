Evp-kenraalin hätähuuto Ukrainasta: Venäläiset ovat muuttuneet

Tunnettu sotatutkija Mick Ryan sanoo suoraan, että länsi tarvitsee uuden strategian Ukrainassa.

Ukrainan puolustustaistelua tukevia maita on moitittu jo pitkään todellisen strategian puuttumisesta. Juhlapuheissa on toisteltu tavoitetta ”Ukrainan voitosta ja Venäjän häviöstä”. Tarkkoja määritelmiä näille ei ole juuri osattu antaa. Länsimaisen avun kuivuminen yhdistettynä Venäjän asevoimien viime aikojen kehitykseen ovat monien asiantuntija-arvioiden perusteella kääntäneet rintamatilanteen Moskovan eduksi. Siinä missä Venäjä on kyennyt täydentämään joukkojaan ja paikkaamaan raskaita tappioita odotettua nopeammin, on Ukrainan mies- ja ammuspula pahentunut.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja nykyinen arvostetun CSIS-ajatushautomon tutkija Mick Ryan toteaa nykyisen strategian keskittyvän ”Ukrainan puolustamiseen”. Tämän hän sanoo muuttuneen nyt ”tappion strategiaksi”.

Ryan on vieraillut Ukrainassa toistuvasti Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen. Hän summaa X-palvelun ketjussa ja Lowy Instituten artikkelissa viimeisimmän käyntinsä saldoa.

– On selvää, että Ukrainan ja sen kumppanien on kehityttävä [strategiassaan] ”päihittämään Venäjä Ukrainassa”.

Hänen mukaansa sodan tilanne on niin vakava, että muutos on tehtävä nopeasti.

Asiantuntija varoittaa muutoksesta Venäjän asevoimissa ja valtiojohdossa.

– Venäjä on toipunut psykologisesti varhaisista sotilaallisista epäonnistumisistaan. Venäjän presidentti ja hänen hallituksensa suhtautuvat nyt uudella optimismilla siihen, mihin suuntaan venäläisten operaatiot menevät.

– Venäjän asevoimat on käytännössä kokenut suuren muutoksen sodankäynnin kyvyissään. Tämä on jotakin sellaista, mitä sen olisi pitänyt saada aikaan jo edeltävien kymmenen vuoden uudistusten aikana, mutta jossa se epäonnistui. Se on nyt paljon kyvykkäämpi kuin helmikuussa 2022.

Vastaavan varoituksen antoi tällä viikolla Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Chistopher Cavoli.

– Venäjän asevoimat on osoittanut viimeisen vuoden aikana kiihtyvän kyvyn oppia ja sopeutua haasteisiin taistelukentällä niin taktisesti kuin teknologisestikin. Siitä on tullut oppiva organisaatio, joka on kaukana siitä kaoottisesta joukosta, joka hyökkäsi Ukrainaan kaksi vuotta sitten, Nato-kenraali sanoi.

Cavoli muistutti lisäksi muun muassa Venäjän uusista joukoista, joita aiotaan perustaa muun muassa Suomen lähelle.

Tähän myös Mick Ryan kiinnittää huomiota. Hänen mukaansa tilanteen muutos edellyttää muutosta strategiassa. Tämä taas vaatii puolustusbudjettien kasvattamista, lisää tilauksia puolustusteollisuudelta ja merkittävää Ukraina-avun kasvattamista.

Jos tätä uutta strategiaa ei tueta riittävillä satsauksilla, voivat kustannukset olla asiantuntijan mukaan pitkässä juoksussa vielä paljon kalliimmat. Hän muistuttaa tässä yhteydessä Venäjän johdon uhkauksista Suomelle, Ruotsille ja Baltian maille.

Uuden strategian pitäisi Ryanin mukaan rakentua kahdelle peruselementille. Ukraina tarvitsee yhä enemmän iskukykyä ja puolustusteollisuuden näiden kykyjen tueksi. Infosotaan tulisi evp-kenraalin mukaan myös panostaa paljon nykyistä enemmän.

– Länsimaiseen politiikkaan merkittävästi vaikuttavaan venäläiseen misinformaatioon tulisi vastata. Venäjän väistämätöntä voittoa (virheellisesti) julistava narratiivi olisi torjuttava eikä sen saisi antaa muokata Yhdysvaltain johdon ajattelua ja panostuksia [Ukrainan tukeen].

Mick Ryanin mukaan Ukraina kaipaa myös tuekseen ”uutta ääntä”, joka murtautuisi nykyisen hälyn läpi, selittäisi, miksi Ukrainaa on tuettava ja maalaisi kuvan siitä, miltä Ukrainan voitto voisi todellisuudessa näyttää.

