Evp-kenraalilta täyslaidallinen lännelle – ”Haluavatko he Ukrainan voittavan?”

Modernin sodankäynnin asiantuntija, Australian asevoimien evp-kenraalimajuri Mick Ryan antaa tuoreimmassa Substack-uutiskirjeessään täyslaidallisen päättämättömäksi luonnehtimalleen lännelle. Yhdysvallat ja EU eivät kenraalin mukaan ole onnistuneet kehittämään strategiaa Ukrainan voiton tueksi, ja kirjeessään hän arvostelee kovin sanoin länttä epäselvyydestä ja jahkailusta. Osansa saavat niin Yhdysvaltojen virkansa jättävä presidentti Joe Biden kuin Valkoiseen taloon tammikuussa asteleva Donald Trump.

Ryan on jo aikaisemmin kuvannut kulunutta vuotta vaikeaksi Ukrainalle, ja lauantaisessa analyysissään hän arvioi Venäjällä olevan sodassa nyt strateginen yliote. Momentum on Venäjän puolella, ja hyökkääjä ottaa siitä kaiken irti. Vuosi 2025 tuleekin olemaan ratkaiseva niin Ukrainan koko EU:n tulevaisuuden kannalta, australialaiskenraali ennustaa.

Yksi Ukrainan keskeisistä haasteista on juuri lännen epäselvä strategia, Ryan toteaa. Juhlapuheiden vakuuttelut jatkuvasta tuesta Ukrainalle eivät riitä.

– Haluavatko Yhdysvallat ja Eurooppa Ukrainan voittavan? (Kumpikaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien pääehdokkaista ei ennen vaalia suostunut antamaan tähän vastausta). Haluavatko he Venäjän häviävän? (Biden on tehnyt selväksi, että hänen päällimmäisenä tavoitteenaan on ennen kaikkea kolmannen maailmansodan välttäminen). Tämä selkeän strategian puute on itse asiassa tappioon johtava strategia, niin kuin olen Foreign Affairs-lehdessä kirjoittanut, Ryan arvioi.

Venäjän strategia on selvä, sillä maa haluaa alistaa Ukrainan, ja tästä strategiasta se on Ryanin mukaan pitänyt kiinni koko lähes kolme vuotta kestäneen sodan aikana. Vaikka Venäjä on joutunut mukautumaan sodassa tapahtuneisiin muutoksiin, on tavoite yhä sama.

– Näin ollen Venäjän (joka tietää mitä se haluaa ja on valmis uhraamaan ihmishenkiä ja resursseja sen saavuttamiseksi) ja lännen (joka ei ole varma tavoitteestaan eikä ole valmis kärsimään mitään suurempia taloudellisia tappioita – tai ollenkaan miestappioita – Ukrainan tukemiseksi) välillä on olemassa syvä kuilu.

Ilman läntistä strategiaa Venäjän tappion aikaansaamiseksi eivät Ukrainan tulevaisuudennäkymät näytä lupaavilta, Ryan varoittaa. Lännen on myös varottava Donald Trumpin esillä pitämää sodan nopeasti päättävää neuvotteluratkaisua. Ryan lainaa Liettuan ex-ulkoministeri Gabrielius Landsbergisiä, joka on muistuttanut Minskin sopimuksen vuonna 2014 olleen kovempi Ukrainalle kuin hyökkääjä-Venäjälle.

– Ikävä kyllä historia tulee toistamaan itseään ellemme lakkaa uskomasta Venäjän narratiiveihin ja ala ottamaan itsemme puolustamista tosissaan. Tämä tarkoittaa Ukraina-strategiaa, Venäjän tappion eteen työskentelemistä sekä niin kovan iskun antamista (Vladimir) Putinille, ettei hän enää suunnittelee naapurimaihin hyökkäämistä.

– Venäjän tappio lähettäisi myös selkeän viestin muille naapurimaihinsa hyökkäämistä pohtiville. Ja mikäli Venäjän tappio merkitsisi Putinin vallan kaatumista, ei meidän pitäisi pelätä sitä, Ryan linjaa.