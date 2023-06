Evp-kenraali vastahyökkäyksestä: Yksi some-kuva ei kerro mitään

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan kertoo Sydney Morning Heraldin julkaisemassa mielipidekirjoituksessaan, miten sotatoimialueen ulkopuolella olevan yleisön kannattaa seurata Ukrainan vastahyökkäystä Venäjän joukkoja vastaan.

– Ensinnäkin pitää ymmärtää, että sotilasoperaatioista tihkuvat ensimmäiset tiedot ovat melkein aina vääriä. Tämän hyökkäyksen onnistumisista ja epäonnistumisista on liikkunut julkisuudessa useita alustavia ensitietoja. Näihin pitää suhtautua varovaisesti lyhyellä aikavälillä. Ukrainan hyökkäysoperaatioiden menestystä ei pidä arvioida kiirehtien, hän toteaa.

Ryanin mukaan ihmisille muodostuu helposti tunnelinäkö, jonka seurauksena fokus on yhdessä asiassa eikä kokonaiskuva välity.

Toisena seikkana Ryan mainitsee, että on mahdotonta arvioida sodan tai edes yhden taistelun edistymistä kuvan tai videon perusteella.

– Yhden valokuvan tarkastelu sosiaalisessa mediassa on kuin katsoisi sotaa hyvin kapean pillin läpi. Viime viikonloppuna sosiaalisessa mediassa levinnyttä kuvaa Ukrainan vaurioituneesta kalustosta käytettiin perustana erilaisille arvioinneille. Kyseessä oli kuitenkin yksittäinen kuva yhdestä ainoasta ukrainalaisesta panssarivaunukomppaniasta eräässä paikassa.

– Sotaa etänä tarkkailtaessa tarvitaan aikaa useiden erilaisten tietokokonaisuuksien kokoamiseen eri lähteistä, jotta sodankulkua voidaan selvittää.

Mick Ryan nostaa esille kolmannen seikan ja kehottaa välttämään varmuuden harhaa.

– Vaikka siviili- ja sotilaskäytössä olevat laitteet ovat tehneet nykyajan taistelukentästä entistä läpinäkyvämmän, ihmisen mieltä ja tahtoa ei voida tarkastella etäältä tai sosiaalisen median kautta.

– Sodan sumu, jota Carl von Clausewitz tutki Sodankäynnistä-kirjassaan, on käsitteenä edelleen yhtä ajankohtainen kuin kaksi vuosisataa sitten. Sodassa ei ole varmuutta; varokaa niitä, jotka ennustavat lopullisia tuloksia.

Ryan korostaa lopuksi strategisen kärsivällisyyden merkitystä.

– Sotilasoperaatiot ja hyökkäykset etenevät usein ensin hitaasti. Saadessaan hiljalleen vauhtia ne voivat yhtäkkiä kehittyä erittäin nopeasti. Meidän on oltava kärsivällisiä tulevina viikkoina.

My latest article is now available at the Sydney Morning Herald (@smh). In this article, I included some advice for those observing the Ukrainian 2023 offensives from afar… 1/11 🧵 pic.twitter.com/NlZZ1cCMw1

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) June 14, 2023