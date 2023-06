Alun tappiot eivät huoleta asiantuntijaa – Ukrainan kiivas taistelu tallentui videolle

Panssarisodankäynnin asiantuntija analysoi War Zone -sivuston jutussa Ukrainan kärsimiä kalustotappioita vastahyökkäyksen aikana. Nimettömänä pysyttelevän viranomaisen mukaan sosiaalisessa mediassa suurta huomiota saaneita kuvia ja videoita (jutun alla) ei kannata pitää osoituksena siitä, kuinka Ukrainan operaatiot sujuvat.

Vastahyökkäyksen etenemisestä on ollut julkisuudessa hyvin vähän vahvistettua tietoa. Ukraina ei ole julkaissut juuri mitään tietoja, kuvia tai videoita joukkojensa toiminnasta. Samalla vähäisen venäläisen materiaalin rooli on korostunut.

Ukrainan joukot yrittivät viime viikolla murtautua panssarikaluston avulla Venäjän puolustuslinjan läpi Mala Tokmatshkan kylässä, joka sijaitsee Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueella.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvamateriaalia vaurioituneista amerikkalaisvalmisteisista Bradley-rynnäkköpanssarivaunuista sekä saksalaisvalmisteisista Leopard 2 -taistelupanssarivaunusta ja -raivauspanssarivaunuista, jotka ovat ajaneet miinakenttään ja saaneet osumia panssarintorjunta-aseista.

Neljän vaurioituneen Bradley-vaunun sanotaan muodostaneen komppaniassa toimineen yhden joukkueen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Bradley-vaunuja on vahvistetusti vaurioitunut Ukrainan sodan aikana.

Laajan kokemuksen panssarioperaatioista ja Bradley-vaunujen käytöstä omaavan asiantuntijan analysoiman kuvamateriaalin perusteella näyttää siltä, että kyseisen Bradley-komppanian ensimmäinen joukkue eteni alueen läpi ennen kuin toinen joukkue jäi jumiin taistelukosketukseen vihollisen kanssa. Sen jälkeen kolmas joukkue yritti ilmeisesti tulla auttamaan tulitaisteluun joutunutta toista joukkuetta.

Läpimurron perusopit

Lähde korostaa, että komppanianpäällikön päätös lähettää toinen Bradley-joukkue kyseiselle ”tuhoamisalueelle” rikkoo läpimurto-operaation perusoppeja, joita taottiin aikaisemmin sotilaiden päihin Saksan Grafenwoehrin harjoitusalueella järjestetyssä intensiivisessä koulutuksessa.

Sosiaalisessa mediassa jaettu video väitetysti näyttää, kuinka neljä muuta Bradley-vaunua vaurioitui tai tuhoutui saapuessaan samaan paikkaan yrittäessään ilmeisesti pelastaa jumiin jäänyttä joukkuetta.

– Jos se (päätös) vaarantaa sotilaasi ja kalustosi – tulevaan toimintaan käytettävissä olevat resurssit – niin riskejä ei oteta ja näimme jo riskien olevan suuria, panssarisodankäynnin operaatioista kokemusta omaava asiantuntija sanoo.

– Näimme, että he eivät voineet suorittaa tehtäväänsä. Ja useampien ihmisten asettaminen suureen riskiin ei ole tappioiden arvoista.

Hänen mukaansa pitää kuitenkin ottaa huomioon inhimillinen tekijä keskellä taistelua.

– Toinen näkökohta on myös se, että ketään ei koskaan haluta jättää jälkeen.

Asiantuntija myöntää, että myös hänen ensimmäinen reaktionsa komppanianpäällikkönä olisi tehdä samanlainen päätös.

– Aluksi, kun kuulisin huudot ja avunpyynnöt, ensimmäinen reaktioni olisi lähettää paikalle vahvistuksia. Mutta muutaman minuutin jälkeen ja loogisesti ajateltuani olisin tullut siihen tulokseen, että riskit ovat liian suuret.

”Annetaan ukrainalaisille mahdollisuus”

Joistakin kommenteista poiketen asiantuntijan mukaan ukrainalaiset näyttävät suoriutuneen tilanteesta olosuhteet huomioon ottaen niin hyvin kuin voidaan odottaa ja noudattaneen vakiintuneita oppeja mahdollisimman tarkasti.

Ukrainalaisilla oli mukanaan taistelupanssarivaunu ja jalkaväkeä, jotka suojasivat läpimurtoa yrittäviä Bradley-vaunuja.

Eräs video näyttää, kuinka Bradley tulittaa venäläisten asemia kauempana metsärajassa. Samaan aikaan yksi perääntyvistä vaunuista ajaa asiantuntijan mukaan ilmeisesti miinaan. Jalkaväki suojautuu vaurioituneen vaunun taakse. Lopulta he kiipeävät savuverhon turvin edelleen ehjän Bradley-vaunun kyytiin. Video päättyy tähän.

Vaikka taistelun loppu jää hämärän peittoon, asiantuntijan mukaan nämä joukot selvästi käyttivät hyväkseen sitä, mitä heille oli opetettu eri aselajien yhteistoimintaoperaatioihin liittyvässä koulutuksessa.

Hänen mukaansa tätä yksittäistä taistelua ei voida pitää ennusmerkkinä Ukrainan vastahyökkäyksen tuloksesta. Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, että linnoitettuja asemia vastaan iskevät ukrainalaiset tulevat väistämättä kärsimään tappioita operaatioissaan. Länsimaisten vaunujen etuna venäläisiin verrattuna on niiden kyky suojata miehistöä osumia saadessaan.

– Kun amerikkalaisia varusteita käyttävät yhdysvaltalaiset joukot valmistautuvat tällaisiin tilanteisiin Fort Irwinin kansallisessa koulutuskeskuksessa, he epäonnistuvat yleensä ensimmäisellä kerralla tällaisissa korkean riskin operaatioissa.

Asiantuntijan mukaan kyseistä taistelua ei pidä ylitulkita, ja Yhdysvaltojen pitää lähettää Ukrainalle Bradley-vaunuja myös jatkossa.

– Annetaan näille kavereille mahdollisuus. Tämä oli heidän ensikertansa. He taistelevat oikeita venäläisiä vastaan, eivät venäläisiksi tekeytyviä sotilaita vastaan, kuten meidän harjoituksissamme.

