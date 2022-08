Evp-kenraali: Tämä teki Krimin iskusta tuhoisan

Venäjän lentotukikohdan on arvioitu kärsineen laajoja vahinkoja Ukrainan tekemässä iskussa miehitetyllä Krimin niemimaalla. Hyökkäyksen yksityiskohdista on liikkunut vaihtelevia arvioita, mutta sen taustalla arvellaan olleen erikoisjoukkojen operaatio tai pitkän kantaman ohjusisku.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan huomauttaa tuhojen olevan niin mittavia, että ne todennäköisesti rajoittavat Venäjän lentotoimintaa Mustallamerellä. Satelliittikuvien perusteella 43. lentorykmentti olisi menettänyt hyökkäyksessä yli puolet Su-24M/MR-rynnäkkökoneistaan ja lähes puolet Su-30SM-hävittäjistään.

Mick Ryanin mukaan lentokoneiden tuhoutuminen ei sinänsä ole kriittistä, sillä niitä löytyy runsaasti Venäjän arsenaalista. Lentotukikohdan infrastruktuurin vaurioituminen tai tuhoutuminen on huomattavasti vakavampi takaisku.

– Muistatteko, kuinka Japani ei onnistunut tuhoamaan polttoainesäiliöitä Pearl Harbourissa? Ukrainalaiset eivät tehneet samaa virhettä. Tällä on pidemmän aikavälin vaikutus ilmaoperaatioihin, kenraalimajuri sanoo.

Novofedorivkassa sijaitseva Sakin lentotukikohta oli suojattu kahdella S-400-ilmatorjuntapataljoonalla ja esimerkiksi elektronisen sodankäynnin järjestelmillä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten Ukraina pystyi ohittamaan suojaukset ilman omia tappioita.

– Ukrainalaiset pystyvät selvästi uhkaamaan suurta osaa Krimin niemimaasta ja myös muita kuin lentotukikohtia. Mustanmeren laivasto, sen polttoainevarastot, ammukset, korjaustelakat ja infrastruktuuri on haavoittuvassa asemassa. Tämä asettaa venäläiset erittäin hankalaan tilanteeseen, Mick Ryan pohtii.

Hän arvioi takaiskun vaikuttavan kielteisesti venäläisjoukkojen taistelutahtoon.

– Syntyy vaikutelma, etteivät he pysty suojaamaan tukikohtiaan kaukana etulinjasta, mikä vaikuttaa joukkojen taistelutahtoon. Voimme nähdä useiden kenraalien ”eläköitymisiä” näiden tapahtumien seurauksena, Ryan jatkaa.

