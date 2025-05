Evp-kenraali: Mereltä iskevä drone voi mullistaa ilmapuolustuksen

Ukrainan meridrone on tuhonnut venäläisen sotilaslentokoneen, mikä herättää keskustelua sodankäynnin muutoksista. Ukrainalaiset pudottivat Mustallamerellä venäläisen Su-30-hävittäjän meridronesta laukaistulla ohjuksella.

Australialainen eläkkeellä oleva kenraali Mick Ryan kuvaa tapausta merkittäväksi saavutukseksi.

– Jatkona viime vuoden lopulla tapahtuneille miehittämättömien laivaston alusten helikoptereiden alasampumisille, tämä parantaa tällaisten alusten tarjoamaa kapasiteettia, Ryan toteaa.

– Vaikka se ei olekaan täydellinen ratkaisu meri-ilmapuolustuksen, ohjus- ja droonipuolustuksen haasteisiin, järjestelmä tarjoaa uuden ja kustannustehokkaan tason meri- ja rannikkoalueiden ilmapuolustuksessa.

Yhdysvaltalainen sotilasasiantuntija John Spencer korostaa tapahtuman olevan mullistava.

– Ukrainan laivaston droonin kerrotaan tuhonneen venäläisen sotilaskoneen. Merellä toimiva drone. Lentokoneen tuhoaminen. Tämä ei ole vain innovaatiota – se on muutosta. Sodan luonne muuttuu nopeasti, Spencer kirjoittaa.

– Sodankäynnin alueet hämärtyvät. Epäsymmetria kasvaa. Ja vanhat säännöt rikkoutuvat.

This is a significant achievement. Following on from the downing of helicopters from similar uncrewed naval vessels late last year, this steps up the capability offered by such platforms. While not a total solution to maritime air, missile and drone defence challenges, such as… https://t.co/PhN66JgGTl

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 3, 2025