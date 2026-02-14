Evp-kenraali lyttää arvion Venäjän uhkasta: Suomi on valmis puolustamaan

Euroopan parlamentin jäsen ja entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri (kok.) nostaa sosiaalisessa mediassa esiin tuoreen raportin, jossa listataan Venäjän mahdollisia hyökkäysskenaarioita Eurooppaan.
Toveri viittaa julkaisussaan Atlantic Councilin raporttiin, joka esittelee tapoja, joilla Venäjä voisi haastaa Naton sotilaallisesti lähivuosina. Toveri katsoo siinä olevan asiavirheitä erityisesti koskien Suomen sotilaallisia kykyjä.
Raportissa todetaan, että mikäli Vladimir Putin ei pysty saavuttamaan selkeää voittoa Ukrainassa, hän pyrkii siihen muualla. Toisaalta selkeä voitto Ukrainassa vain rohkaisisi Moskovaa jatkamaan aggressiotaan. Raportin mukaan Euroopan onkin valmistauduttava kohtaamaan nämä uhat jatkossa vähemmällä amerikkalaisten tuella.
Raportti arvioi, että Moskovalle pienimmän riskin vaihtoehto – ja siksi myös todennäköisin – on Venäjän joukkojen suorittama Norjan Huippuvuorten saariston miehitys.
Toverin mukaan raportin skenaarioista juuri Huippuvuoret on Venäjälle toteuttamiskelpoisin, sillä maa on varustanut arktista suuntaa sotilaallisesti jo 15 vuoden ajan.
Muut raportissa esitellyt skenaariot, kuten Ahvenanmaahan kohdistuvat suunnitelmat, ovat Toverin mukaan ”varsin riskialttiita”.
Erityisen kriittisesti Toveri suhtautuu raportin suosituksiin, jotka koskevat Suomen puolustustahtoa. Raportissa ehdotetaan julkisuusdiplomatian käyttämistä Suomen puolustustahdon ja suvereniteetin vahvistamiseksi. Toveri tyrmää ajatuksen.
– Kirjoittajat eivät taida tietää Suomesta liikoja. Me olemme ainoita maita Euroopassa, jolla ei ole mitään ongelmia löytää motivaatiota puolustukseen, Toveri toteaa.