Evp-kenraali: Kiina näkee pitkittyneen sodan mahdollisuutena

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan arvioi, että tällä viikolla Washington D.C:ssä järjestettävässä Naton huippukokouksessa keskustellaan myös Kiinan tuesta Venäjälle, joka käy hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Huippukokouksen pääaiheita ovat Naton pelotteen ja puolustuksen vahvistaminen, Ukrainalle annettava vahva tuki, Ukrainan ja Naton suhteen tiivistäminen sekä yhteistyö Naton kumppanien kanssa.

Mick Ryan muistuttaa, kuinka USA:n pysyvä edustaja Natossa totesi kesäkuussa ”Kiinan valinneen puolensa; Kiina on päättänyt tukea Venäjää tarjoamalla näitä kaksikäyttötuotteita; ja jos Kiina päättäisi lopettaa sen, uskomme, että sillä olisi suuri vaikutus Venäjän kykyyn käydä sotaa Ukrainassa”.

Ryan katsoo Kiinan hyötyvän Venäjän tukemisesta ja sodan jatkumisesta strategisella, taloudellisella ja ideologisella tasolla.

– Ensimmäinen strateginen etu Kiinalle on se, että Ukrainan sota vetää puoleensa suuren osan USA:n keskeisten strategisten päättäjien huomiosta. Toinen strateginen etu Kiinalle Ukrainan pitkittyneen sodan myötä on se, että se tarjoaa jättimäisen koealustan kiinalaisten ideoille tulevasta sodasta Tyynellämerellä.

Hän mukaansa kyse on myös taloudellisista eduista.

– Viimeisten 28 kuukauden aikana Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa Kiinan kauppa Venäjän kanssa on lisääntynyt huomattavasti. Kiinan kuukausittainen vienti on kasvanut 3,9 miljardista dollarista noin 9 miljardiin dollariin. Kiinan voimakas viennin kasvu Venäjälle ja venäläisen energian osto lisää myös Pekingin vaikutusvaltaa Venäjään nähden.

Kolmantensa seikkana Ryan mainitsee ideologiset edut.

– Kiinan kommunistisen puolueen 20. puoluekokouksessa Xi Jinping kuvaili, kuinka Kiina on edelleen ulkopuolisten toimijoiden uhkaama ja maan turvallisuusympäristö heikkenee. Kiina näkee selkeästi mahdollisuuden lohkaista ideologisesti useampia kansakuntia – erityisesti niin sanotun globaalin etelän valtioita – pois USA:n vaikutuspiiristä.

– Ja kun Venäjä haastaa Ukrainassa Naton ja lännen, Kiinan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin laajemmassa ideologisessa vastakkainasettelussa lännen kanssa. Jos Kiina aikoo saada muut kansakunnat vakuuttuneiksi siitä, että se voi tarjota paremman mallin maailmanlaajuiselle vaurastumiselle ja turvallisuudelle kuin se, jonka USA on tarjonnut vuodesta 1945 lähtien, niin toisen suuren maan mukanaolo tekee siitä helpompaa.

Ryanin mukaan 2000-luvun alussa Kiina hyötyi USA:n keskittymisestä terrorismin vastaisiin operaatioihin kotimassa sekä sotilasoperaatioihin Irakissa, Afganistanissa ja pienemmässä mittakaavassa Afrikassa.

– Kiinan kommunistinen puolue saattaa nähdä pitkittyneen sodan Ukrainassa samanlaisena mahdollisuutena.

– Siten Kiinan kommunistinen puolue ja presidentti Xi ovat luultavasti tyytyväisiä sodan jatkumiseen jonkin aikaa. Valitettavasti he näyttävät hyötyvän enemmän sen jatkumisesta kuin päättymisestä.

Ryan arvioi, että Kiinan kantaa sotaan tarkastellaan lähes varmasti tämän viikon Naton huippukokouksessa.

– Mutta koska Kiina saa sodasta huomattavia strategisia, taloudellisia ja ideologisia etuja, länsimaat tarvitsevat erilaisia, vahvoja diplomaattisia ja taloudellisia toimenpiteitä, jotta Xi perääntyisi Venäjän tukemisesta.

In the next 48 hours, NATO will hold its annual summit. This time it will be hosted by the U.S. in Washington DC. There will be a range of topics discussed, including the war in #Ukraine. But, China's role in supporting Russia may also be a subject of some discussion. 1/11 🧵 pic.twitter.com/NMIYyok54t

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 8, 2024