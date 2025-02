Eurooppalaiset joukot eivät tutkijan mukaan riitä turvaksi

Presidentti Donald Trumpin hallinnon johtavien edustajien lausunnot Euroopan turvallisuudesta sisältävät amerikkalaistutkija Stephen Blankin mukaan huolestuttavia ristiriitaisuuksia, jotka tekevät Yhdysvaltojen kannoista vaikeasti ymmärrettäviä ja saattavat johtaa vakaviin maailmanlaajuisiin seurauksiin.

Hän viittaa muun muassa puolustusministeri Pete Hegsethin lausuntoihin, joissa tämä on sulkenut pois sekä amerikkalaisjoukkojen osallistumisen mahdolliseen rauhanturvaoperaatioon Ukrainassa että Ukrainan Nato-jäsenyyden. Hegseth on hänen mukaansa myös ilmaissut Trumpin hallinnon halun irrottautua läntisestä puolustusliitosta väittäessään, että suuntautuessaan Aasiaan Yhdysvallat ei voi enää taata Euroopan turvallisuutta.

– Kyse ei ollut strategisen tarkastelun johtopäätöksestä, vaan Hegsethin lausunto heijasteli hallinnon syviä vakaumuksia. Monet niistä ovat kohteliaasti sanottuna kiistanalaisia, Yhdysvaltain ulkopolitiikan tutkimuksen instituutissa työskentelevä tohtori Blank sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa analyysissa.

Samoihin aikoihin varapresidentti J.D. Vance ensin totesi Yhdysvalloilla olevan sotilaallisia ja taloudellisia välineitä, joilla Vladimir Putin voitaisiin painostaa neuvottelupöytään, mutta jo seuraavana päivänä väitti ”vihamielisten toimittajien” vääristelleen hänen sanojaan.

Se, että Vancen mielestä Eurooppaa eivät uhkaa niinkään Venäjä ja Kiina, vaan venäjämielisten puolueiden eristäminen, kertoo Blankin mielestä siitä, että Trumpin hallinto ei ole enää kiinnostunut eurooppalaisesta todellisuudesta eikä ymmärrä Yhdysvaltojen todellisia etuja.

Eurooppaa on hänen mukaansa toistuvasti varoitettu tällaisen ajattelun voimistumisesta Yhdysvalloissa. Samoin USA:n presidentit Dwight D. Eisenhowerista (presidenttinä 1953–61) lähtien ovat huonolla menestyksellä kehottaneet Eurooppaa tekemään enemmän oman puolustuksensa eteen.

– Nyt tilanne on paljon vakavampi. Jos oletetaan, että Washington vetäytyy Ukrainan rauhanturvaoperaatiosta, eurooppalaiset joukot eivät riitä turvaamaan linjaa Venäjän ja Ukrainan välillä. Jos Naton tai Yhdysvaltojen joukkoja ei ole käytettävissä, Ukrainan ainoa toimiva puolustus perustuisi silloin ydinaseeseen, mutta kaikki Kiovan yritykset ydinaseiden hankkimiseksi uudelleen merkitsisivät paluuta sotaan, Blank toteaa.

– On vaikea välttyä siltä johtopäätökseltä, että sen enempää puolustusministeri Hegseth, Vance kuin Trumpkaan eivät ole vakavasti ajatelleet sen enempää sotaa kuin Euroopan turvallisuuttakaan. Samoin Trumpin halukkuus neuvotella Ukrainan pään yli ja hänen lausuntonsa, joiden mukaan Ukrainasta saattaa tulla osa Venäjää tai että Naton laajentuminen aiheutti tämän sodan, kuten hänen liioittelunsa Yhdysvaltojen Ukrainalle antamasta avusta ja Euroopan halventaminen viittaavat politiikkaan, joka perustuu vaistoon eikä rationaalisuuteen, Blank arvioi.

– Tämä on synkkää aikaa Euroopan mantereelle, jonka on nyt puolustettava kahdeksan vuosikymmentä kestäneen vaurauden ja avoimen demokraattisen edistyksen säilymistä. Sen on onnistuttava, koska vaihtoehtona on menetetty unelma yhtenäisestä ja vapaasta Euroopasta ja maanosa, joka tarjoaa jälleen kerran temmellyskentän pahansuoville ja pidäkkeettömille itsevaltiaille.