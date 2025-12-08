”Euroopan tulisi ottaa USA:n strategia viimeisenä herätyskellona”

Viron parlamentin eli riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson on arvioinut uutta Yhdysvaltojen kansallista turvallisuusstrategiaa (NSS) Viron ja sille samanmielisten maiden näkökulmasta. Verkkouutiset on kertonut USA:n uudesta strategiasta tässä.

– USA:n turvallisuusstrategiaa lukiessa ja arvioidessa tulee pitää silmällä sitä, että Venäjän ja Kiinan strateginen tavoite on yhteinen: transatlanttisen puolustusliiton heikentäminen sekä kiilan lyöminen Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden välille, huomauttaa Mihkelson.

Mihkelsonin mukaan Viron etujen mukaista on transatlanttisen liiton pysyminen.

– Eli toisin sanoen: me emme saa itse muuttua Venäjän ja Kiinan strategisten tavoitteiden toteuttajaksi.

”Voima ratkaisee eivätkä säännöt”

Mihkelsonin katsoo strategian vahvistavan USA:n roolin kansainvälisen turvallisuuden takaajana muuttuneen.

– NSS perustuu realismiin perustuvaan maailmankuvaan, jossa keskeisenä tekijänä on voima eivätkä niinkään voimassa olevat säännöt, kansainvälinen oikeus ja arvot, toteaa Mihkelson ja jatkaa:

– Esimerkiksi meille oleellinen sääntöperusteinen maailmanjärjestys mainitaan asiakirjassa vain kerran ja silloinkin lainausmerkeissä Kiinan nousua käsitellessä. Liberaalidemokratiaa (sic! vapaan maailman hallitsemisjärjestys, ei ideologinen käsite) ja sen puolustamista autoritaaristen hallintojen hyökkäyksiltä ei ole mainittu kertaakaan.

Asiakirja painottaa Trumpin nimissä myönteisenä Nato-maiden puolustusmenojen kasvua. Asiakirjassa kuitenkin vaaditaan Naton laajenemisen lopettamista. Naton 5. artiklaa ei enää itsestään selvästi vahvisteta ja USA:n valmiutta puolustaa koko liittokuntaa ei vakuuteta.

– Vihollisemme saattavat nähdä tämän transatlanttisen liittolaissuhteen ja yleisen pelotekyvyn heikkenemisenä. NSS painottaa, ettei USA sulje pois interventionismia tulevaisuudessa, mutta harjoittaa sitä silloinkin ainoastaan vakuuttavista syistä. Trump on kuitenkin Rauhan Presidentti, kuten strategiassa sanotaan.

”Venäjän kanssa halutaan tehdä globaali sopimus”

Yhdysvaltojen nykyhallinto keskittyy ensisijaisesti siihen, mitä tapahtuu läntisellä pallonpuoliskolla. Tämä toistaa Monroen oppia vuodelta 1823. Sen mukaan läntinen pallonpuolisko on Yhdysvaltojen etupiiriä, mutta Euroopan asioihin ei puututa.

– Huolimatta koko (länsi)maailmaan vaikuttavasta suuresta sodasta Euroopassa mainitaan asiakirjassa Eurooppa vasta kolmantena, ihmettelee Mihkelson ja jatkaa:

– Venäjää ei nähdä niinkään uhkana, vaan voimana, jonka kanssa tulee muodostaa Euraasian mantereella strateginen tasapaino. Eurooppa nähdään liittolaisena, mutta tietyin varauksin, ja pikemminkin Yhdysvaltojen etuna nähdään Venäjän kanssa tehtävä maailmanlaajuinen, myös Euroopan turvallisuutta koskettava sopimus.

Mihkelson huomauttaa, että NSS ei mainitse Euroopan unionia kertaakaan.

– Mutta antaa selvästi ymmärtää, että Euroopan tulevaisuus on kansallisvaltioiden eikä ylikansallisten järjestöjen. NSS:ia lukiessa ja [J. D] Vancen puhetta muistellessa on ymmärrettävää, miksi nykyinen hallinto on erittäin kriittinen EU:n suhteen ja mieluiten näkisi sen hajoavan.

”Tulee lisätä diplomatiaa Naton rapautumisen välttämiseksi”

Mihkelsonin mukaan on huomionarvoista, että Venäjä reagoi asiakirjaan varsin nopeasti.

– Kehutaan USA:n pidättäväisyyttä Venäjän suhteen ja asiakirjassa esitetyn yhtymistä Venäjän visioon ([Dmitri] Peskov). Toisaalla yksi Venäjän pääideologeista Aleksandr Dugin ylistää USA:n halua hävittää Euroopan unioni.

Mihkelsonin mukaan demokraattisen pikkuvaltion näkökulmasta NSS on asiakirja, joka ”toteutuessaan voisi vaikuttaa dramaattisesti turvallisuuteemme ja alueelliseen vakauteemme”:

– Viron etuna on hyvä ja tiivis kanssakäyminen meidän oleellisen liittolaisemme USA:n kanssa, mutta se ei voi perustua ainoastaan pragmaattisiin diileihin ja meille oleellisten arvojen noudattamatta jättämiseen, katsoo virolaispolitiikko ja jatkaa:

– Viron tulee yhdessä samanmielisten maiden kanssa jatkaa aktiivista diplomaattista toimintaa, jotta vältettäisiin Naton rapautuminen, ja samalla voimistaa niin meidän kuin koko Euroopan pelote- ja puolustuskykyä.

Mihkelsonin mukaan nyt on käynnissä ”kilpajuoksu ajan kanssa”.

– Euroopan maiden, mukaan lukien Euroopan unionin instituutiona, tulisi ottaa NSS kuin viimeisenä herätyskellona ja tehdä siitä omat johtopäätöksensä, kuinka taata mantereen säilyminen yhtenäisenä, demokraattisena ja vapaana. Ukrainan auttaminen tällä kriittisellä hetkellä (esimerkiksi Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöönotto) on elintärkeää koko Euroopan kannalta.