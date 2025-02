”Euroopan tulevaisuus ja moraali punnitaan siinä, mitä se antaa Ukrainalle tapahtua”

– (Donald) Trumpin ja (Vladimir) Putinin keskustelut Ukrainan sodan päättämisestä herättävät huolen: yrittävätkö Yhdysvallat ja Venäjä päästä sopimukseen kysymättä Euroopan mailta ja Ukrainalta. Niin ei saa käydä, sotatieteiden tohtori, kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa kyse ei ole pelkästään Ukrainasta, vaan laajemmin koko Euroopan turvallisuudesta.

– Tilanne ei näytä Euroopan eikä etenkään Ukrainan kannalta hyvältä. Moni asia on edelleen auki, mikä on sekä hyvä että huono asia. Euroopan maiden on nyt pakko reagoida – muuta Euroopan turvallisuutta edistävää ratkaisua ei ole. Sivustaseuraaminen ei ole vaihtoehto, Limnéll toteaa.

Hänen mukaansa Trumpin ei voi antaa tehdä diilejään muiden nimissä.

– Se ei olisi yhdenkään pienen maan etu ja järkyttäisi koko Euroopan turvallisuustilannetta peruuttamattomasti. Euroopan on oltava mukana sovittaessa, kuinka tulevaa rauhaa valvotaan. Pelkästään Putinin sanaan ei voi luottaa.

Limnéllin mukaan oma kysymyksensä on Kiinan rooli.

– Se pyrkii varmasti vaikuttamaan Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteisiin. Kiinan omiin strategisiin intresseihin kuuluu pitää Venäjä Kiinan pelinappulana ja hiekoittaa transatlanttisia suhteita. Euroopalta tarvitaan nyt määrätietoista otetta.

Limnéll huomauttaa, että sopimuspohjaisen järjestelmän mukaan Trump ei voi sanella Ukrainan rauhan ehtoja.

– USA voi uhata vetää tukensa, mutta se ei voi päättää Ukrainan puolesta. Koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri perustuu sopimuksiin. Vain Ukraina voi päättää, minkälaiset ehdot se hyväksyy, Limnéll muistuttaa.

Hän tunnustaa, että Yhdysvaltoja ei voi prosessissa sivuuttaa, mutta Yhdysvallat – sen enempää kuin Venäjäkään – ei päätä Euroopan asioista.

– Kysymys kuuluu, onnistuuko Eurooppa tekemään tarvittavat päätökset. Euroopan tulevaisuus sekä moraali punnitaan siinä, mitä se antaa Ukrainalle tapahtua.