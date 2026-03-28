Hänet valittaisiin Ukrainan presidentiksi, jos vaalit pidettäisiin nyt

Maaliskuun puolivälissä toteutetun kyselyn mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on edelleen suosituin ehdokas, jos presidentinvaalit järjestettäisiin nyt. Asiasta kertoi Ukrainska Pravda.

Zelenskeyiä tukee 22,6 prosenttia kaikista vastaajista ja 29,3 prosenttia niistä, jotka ovat varmoja, että tulevat äänestämään vaaleissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Toisena seuraa Ukrainan Britannian-lähettiläs Valeri Zalužnyi, joka saa 19,3 prosentin kannatuksen ja 25 prosentin äänestämisestä päättäneiden joukossa. Kolmannella sijalla on presidentin kansliapäällikkö Kyrylo Budanov, jota äänestäisi 10,5 prosenttia vastaajista.

Yli 16 prosenttia vastaajista ei ole vielä päättänyt kantaansa ja lähes 7 prosenttia jättäisi kokonaan äänestämättä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainassa järjestettiin viimeksi presidentinvaalit vuonna 2019. Vaalit voitti silloin toisella kierroksella Zelenskyi, joka sai yli 70 prosenttia äänistä.

Uudet vaalit olivat alun perin aikataulutettu keväälle 2024, niitä ei ole voitu järjestää Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.