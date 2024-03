”Euroopan on kannettava vastuu perinteisestä pelotteesta”

Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimpiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva professori Andrew Michta tervehtii ilolla Ruotsin liittymistä Naton jäseneksi.

– Tervetuloa perheeseen – liittymisenne on tärkeä asia Naton suorituskykyjen uudelleenrakentamisen kannalta, johtajana Atlantic Council -ajatushautomossa toimiva Michta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kaikissa Naton itäisen sivustan ulkopuolisissa jäsenmaissa tilanteen vakavuutta ei hänen mukaansa edelleenkään ymmärretä.

– En halua palata puolustukseen panostettavaan prosenttiosuuteen bruttokansantuotteesta. Kyllä, kahden prosentin tason saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen osoittaa poliittista tahtoa tai sen puutetta, hän toteaa.

Olennaisinta on hänen mukaansa se, osoittavatko Naton jäsenmaat todellisia ja harjoitettuja joukkoja puolustusliiton uusien alueellisten suunnitelmien täytäntöönpanoon.

– Jollei Yhdysvallat kaksinkertaista puolustusbudjettiaan – mihin ei tällä hetkellä ole mitään mahdollisuuksia – totuus on se, että Euroopan on kannettava vastuu suurimmasta osasta perinteistä pelotetta ja puolustusta, hän painottaa.

Puheita Euroopan omien, erillisten asevoimien luomisesta Michta luonnehtii silkaksi fantasiaksi.

– Jos EU pyrkisi kehittämään sotilaallisia rakenteita Naton rinnalle, ne söisivät väistämättä resursseja Naton kollektiiviselta puolustukselta. Se olisi täysin väärä viesti aikana, jolloin amerikkalaiset ovat yhä väsyneempiä rahoittamaan ulkomaisia sitoumuksia.

Eurooppalaisessa puolustuskeskustelussa ei kannattaisi hänen mielestään keskittyä byrokratian laajentamiseen, josta kaavailut seuraavaan EU:n komissioon nimitettävästä puolustuskomissaarista osaltaan viestivät, vaan sodankäynnin konkretiaan, eli teräkseen.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

Michtan viestiketjusta käy ilmi, että hänen on määrä osallistua Suomen ulkopoliittisen instituutin isännöimään asiantuntijatapaamiseen alkavalla viikolla.

As I head to Europe for a series of workshops, first a huge shout out to #Sweden on becoming a member of @NATO. Welcome to the family-your entry is important to rebuilding @NATO's capabilities. But, regrettably, outside the flank, I still don't see the requisite urgency. 1/5

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) March 8, 2024