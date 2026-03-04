Euroopan maat evakuoivat kansalaisiaan Lähi-idästä

Useat Euroopan maat kiirehtivät evakuoimaan Lähi-itään jumiin jääneitä kansalaisiaan, kertoo uutiskanava CNN.

Britannia lisää evakuointeja yhteistyössä lentoyhtiöiden kanssa, maan ulkoministeri Yvette Cooper on kertonut.

– Kaupalliset lennot Arabiemiraateista ovat jälleen käynnistyneet rajoitetusti, ja teemme yhteistyötä hallituksen sekä lentoyhtiöiden kanssa. Yhdistyneen kuningaskunnan tilauslento lähtee myös Omanista ja asettaa etusijalle kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat, Cooper kirjoitti.

Ranska valmistautui evakuoimaan kansalaisiaan alueelta kahdella lennolla tiistai-iltana, presidentti Emmanuel Macron on kertonut. Macronin mukaan Lähi-idässä on noin 400 000 Ranskan kansalaista.

Italian ulkoministeriö on ilmoittanut järjestäneensä tiistaina kaksi erityistä kaupallista lentoa Omanista Roomaan noin 300 ihmiselle. Lisäksi valmisteltiin erillistä lentoa Abu Dhabista, joka kuljettaisi noin 200 ihmistä. Joukossa on muun muassa opiskelijoita.

Myös Espanja ja Tšekki ovat aloittaneet evakuoinnit.

Suomen ulkoministeriö kertoi tiistaina, että Lähi-idässä oleville suomalaisille ei tällä hetkellä valmistella evakuointeja.

– Ensisijaisesti matkustajan kannattaa olla yhteydessä matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön paluumatkan osalta.