EU:n raivostuttanut Viktor Orbán: Muutin mieleni

Unkarin pääministeri Viktor Orbán kertoo tänään päivätyssä kirjeessä, että on muuttanut mielensä Euroopan unionin Ukrainalle päättämän 90 miljardin euron lainan suhteen.

Lainasta päätettiin yksimielisesti joulukuussa ja sen on määrä turvata Ukrainan sotaponnistelut, kun Yhdysvallat lopetti avustamisen Donald Trumpin hallinnon myötä. Siksi perjantainen tieto, että Unkari käyttäisi veto-oikeuttaan tuli unionille puun takaa. Unkari aikoo estää myös uuden pakotepaketin Venäjälle.

Tänään Orbán lähetti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle António Costalle viestin, jossa perustellaan Unkarin päätöstä blokata laina Ukrainalle.

Politico-julkaisun näkemässä viestissä Budapest syyttää Kiovaa ”provosoimattomasta vihamielisestä teosta”, koska Ukraina olisi viivytellyt 4000 kilometrin pituisen Družba-öljyputken korjaustöissä. Putki kuljettaa Venäjän öljyä Unkariin ja Slovakiaan, ja se vaurioitui Venäjän iskussa.

Ukraina on kiistänyt väitteen korjaustöissä hidastelemisesta ja syyttänyt Unkaria kiristämisestä. Ukraina on lisäksi huomauttanut, että se on tarjonnut Unkarille vaihtoehtoista reittiä venäläisen öljyn saamiseen.

Kirjeen mukaan Unkari ei vastustanut päätöstä, sillä se oletti, että lainalla ei ole vaikutuksia Tšekin, Unkarin ja Slovakian ”taloudellisiin velvoitteisiin”.

– Viime ajan kehityskulku on pakottanut minut harkitsemaan asiaa uudelleen, Orbán ilmoitti kirjeessä.

Aiemmin Orbán sanoi, että kun öljy jälleen kulkee, ”suhteet normalisoidaan”.

EU-maiden ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski sanoi, että häntä ”järkyttää perusteellisesti” asiassa se, että Unkarin luulisi ymmärtävän mitä Ukraina käy läpi, onhan puna-armeija valloittanut Budapestinkin historiassa.

– Olisin odottanut paljon suurempaa solidaarisuutta Unkarilta Ukrainalle. Sen sijaan valtiopropagandan ja median kontrolloinnin ansiosta hallitseva puolue on onnistunut luomaan vihamielisen ilmapiirin, joka kohdistuu aggression uhriin, ja yrittää nyt hyödyntää sitä tulevissa parlamenttivaaleissa. Se on varsin shokeeraavaa, Sikorski totesi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan kommentoi lyhyesti, että 90 miljardin laina tullaan panemaan täytäntöön ja muuta mahdollisuutta ei ole.

Euronewsin mukaan EU:n kriisikokous on sovittu keskiviikolle.

